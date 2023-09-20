【國際新聞】澤連斯基聯大發言 嚴厲抨擊俄羅斯侵略行為

September 20, 2023 新聞, 國際新聞
(Facebook / Володимир Зеленський)

【KTSF 張麗月報導】

今年的聯合國大會是俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤連斯基首次親身出席，上台發言，他嚴厲抨擊俄羅斯的侵略行為，並指俄國綁架烏克蘭兒童是「種族滅絕」。

澤連斯基在聯大會議上以英語發言，指出如果俄羅斯的陰謀與侵略得逞，聯大會場將會有大把座位空置。

他說世界見證了俄羅斯將一切武器化，由糧食到能源的價格都可用作武器，以削弱其他國家，令他們就範，而現時這種威脅越來越大。

他說，俄國把核能武器化，不僅散播其不可靠的核電廠建造科技，還將其他國家的電力廠，變成製造真正的骯髒彈。

澤連斯基又指，俄羅斯綁架成千上萬烏克蘭兒童，而這些烏克蘭兒童將會被洗腦去憎恨烏克蘭，同時也切斷這些兒童與家人的所有聯繫，他形容這個等於是「種族滅絕」。

澤連斯基說：「我們掌握數以萬計的兒童名字，並有證據顯示其他數萬個被俄國綁架，並隨後被遣送，國際刑事法庭對普田下拘捕令，就是為此罪行。」

他警告世界，俄羅斯正在展開新的戰爭，正在威脅哈薩克和波羅的海國家，而對烏克蘭的侵略，就是要將烏克蘭的人口與資源用來對付世界，對付基於規則的世界秩序，而烏克蘭提出的和平方程式，有解決要點與步驟，將終止俄羅斯所有用以侵害烏克蘭與其他國家的、或為其他侵略者所利用的武器化行徑。

烏克蘭的和平方案的要點是要維持烏克蘭主權領土完整，及追究普田等人的戰爭罪行，而和平方程式要點就是國際維持對烏克蘭的長期支援。

此外，澤連斯基也表示，雖然俄烏戰爭持續，但烏克蘭將會盡力確保全球的糧食供應安全，烏克蘭有超過三千萬噸的糧食出口輸往全球各地。

他又說烏克蘭人的團結，令俄烏戰爭的結果可以預測得到，而烏克蘭永不會放棄作為全球糧食安全的保證者。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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