【KTSF 朱慧琪報導】

前身是Twitter的社交平台X正在考慮向所有用戶收取月費。

X平台行政總裁馬斯克週一與到訪的以色列總理納坦也胡,在X直播串流活動期間回應有關阻止網絡機器人宣揚仇恨言論的評論時,馬斯克說,付月費是他唯一想到「打擊龐大網絡機器人大軍」的方法,不過馬斯克則沒有說明實施的時間表,也沒有具體指出月費會是多少,只是說「幾美元之類」。

一向以來,馬斯克曾暗示過類似的重大舉措,但後來又反其道而行,目前X正在努力恢復廣告商的信任。

馬斯克曾表示,自他收購該公司以來,廣告銷售額已下降了50%,而目前X對受認證用戶即是藍剔用戶每月收取約8美元的費用。

