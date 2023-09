【KTSF】

加州大學柏克萊分校近期發生多宗汽車爆竊案,警方向大眾發出警告。

柏克萊加大校警表示,近期在校園南邊Clark Kerr宿舍的西南停車場,接報有多宗汽車爆竊案。

警方呼籲民眾,在該區域不要將貴重物品留在車內,並且要鎖上車門。

若有任何案件相關資料,請聯絡校警,電話:(510) 642-3333。

