【灣區新聞】山火煙霧隨風吹到灣區 愛惜空氣日警告現正生效

【KTSF 毛皓延報導】

俄勒岡州以及北加州的山火煙霧隨風吹到來灣區,灣區空氣質素管理局宣布,愛惜空氣日警告現正生效,直至週四,建議市民如果聞到煙味,要留在室內並將關上窗門。

灣區自週二下午起,天空出現一片霧霾,並可聞到山火的氣味,就算在室內也聞得到。

灣區空氣質素管理局(BAAQMD)週二因應情況發出山火煙霧警示,週三改發愛惜空氣日警告,禁止燃燒木材、柴火和任何固體燃料,直至週四。

根據聯邦AirNow網站,截至中午的數據,灣區大部份地區的空氣質素指數,都達到對體弱人士不健康的水平。

而在南灣Palo Alto一帶,東灣Alameda及Hayward等地,錄得的PM2.5懸浮粒子濃度更達到紅色不健康的水平。

在這種情況下,當局呼籲市民如果聞到煙味的話,就應該關上窗門,並盡量留在室內,並將冷氣機或車上的通風系統調至內循環,以避免外面的空氣進入。

除此之外,市民亦可以使用有HEPA過濾網的空氣清新機。

當局表示,市民不應該在室內吸煙或燃點蠟燭等,因為會產生懸浮粒子,亦要盡量避免使用噴霧式的空氣清新劑,並在煮食時要開抽油煙機。

專家又指,一般外科口罩並不能阻隔煙霧,而雖然N95和N99口罩可以阻擋懸浮粒子,但若沒有妥當佩戴,就未必有效用,所以一般不建議在室內佩戴。

國家氣象局預測,煙霧會持續到週四,風向週四晚或週五開始會改變,灣區的空氣質素屆時會有所改善。

