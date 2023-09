【KTSF】

南灣聖荷西週二中午發生槍擊案,一人中槍受傷。

聖荷西警方表示,中午約12時48接報到Capitol Expressway和Monterey Rd交匯處附近,發現一名男子身中最少一槍。

警方未有透露案件詳情,Capitol Expressway西行線的交通一度受影響,往Monterey Rd的出口需封閉數小時進行調查。

