【加州新聞】沙加緬度地檢官告市府對無家可歸者問題無作為（視頻）

加州首府沙加緬度地檢官週二控告市府對市內的無家可歸者問題並無作為,反而允許、製造和助長無家可歸人口,地撿官指沙加緬度市正處於「崩潰的邊緣」。

近幾個月來,首府沙加緬度一直針對露宿營地的責任問題拉鋸爭論,沙加緬度的地檢官Thien Ho週二正式起訴市府,對無家可歸者不但無作為,還變本加厲,令沙加緬度的無家可歸人口激增一倍半有多,情況比舊金山(三藩市)更為嚴重,他說沙加緬度正在「崩潰的邊緣」。

Thien Ho說:「陷入混亂已7年,正侵蝕我們日常生活,我們忘記了安全的感覺,這導致我們這場訴訟,我是否應說更多訴訟?」

Thien Ho的辦公室曾在8月份揚言,如果市府官員不在30日內實施變革,執法清理行人路障礙,同時增加專設營地,地檢處就會同市府打官司,但沙加緬度市府一直未能做到。

時任市市長Darrell Steinberg表示,地檢官將露宿者問題政治化,而不是成為市府的合作夥伴。

