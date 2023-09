【灣區新聞】報告指奧克蘭港創造約10萬份本地就業機會（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

根據一份經濟影響報告,東灣奧克蘭港(屋崙港)創造了約10萬份本地就業機會,提供比2017年多一成四的工作,顯示奧克蘭港繼續是北加州經濟機遇和就業的重要來源。

由Martin Associates進行的研究顯示,奧克蘭港是市內創造就業機會第二多的僱主,亦是區內第五多,港口一共提供了98345份本地工作,相對2017年的上一份報告增加14,000多份工作。

報告指,4分1的港口僱員都是奧克蘭居民,其中由奧克蘭港擁有和營運的奧克蘭國際機場,在創造就業機會上更顯着增加,又指奧克蘭港在多個方面帶來的經濟效益達到1740億美元,港口亦總共為州和本地貢獻了9億7000萬的稅收,當中4億9700萬就是來自奧克蘭國際機場。

報告指,奧克蘭國際機場數百萬旅客的消費,直接創造了12,000多個酒店、餐飲和零售業的就業機會,在推動本地旅遊業上非常關鍵。

奧克蘭港務局長萬威說,港口持續作為區內領先的僱主之一,為當地居民和家庭創造受工會保障的高薪工作,他形容,這些工作對於經濟和社區的貢獻是至關重要。

