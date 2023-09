【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠的Lincoln小學附近,週二早上有人報稱聽到槍聲,警方到場調查後,沒有發現槍擊案發生的證據,學校照常上課。

市民提供的片段可見,小學一帶有大批警員和警車,有警員和市民交談,現場有不少家長帶著小孩子。

奧克蘭聯合校區表示,有人聽到小學對開公園一帶有槍聲,而案發時未到上學時間。

警方表示,週二早上8點前接報,警員到場後沒有發現任何槍手、事主或是槍擊的痕跡,沒有證據顯示有槍擊案發生。

