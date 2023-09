【灣區新聞】台灣國民黨總統參選人侯友宜週三抵灣區 將出席高科技論壇（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

正在美國訪問的台灣國民黨總統參選人、新北市長侯友宜週三將抵達灣區,重頭戲將出席一場高科技論壇,與多位重量級高科技人士交流,不過這埸論壇僅限受邀人士,以及事先登記的媒體參加。

灣區矽谷高科技界人士週三中午將在Foster City的Crowne Plaza酒店舉辦2023矽谷高科技論壇,主題是探討AI 25年,就最新科技趨勢及影響深入交流。

矽谷高科技界人士陳鈞亞說:「我們的科技論壇主要是探討未來25年這個科技的趨勢,還有對人類的影響,我們回顧過去的兩百多年,科技界每隔大概五十年會有一個很大的進步,但這個腳步愈來愈快,在過去從1990年以後,這個週期逐漸的縮短,到現在2020年(新週期),我們是看每25年就有一個很大的顛覆性的變化,會對我們人類有很大的影響。」

國民黨總統參選人侯友宜週三也將出席與會,使得這場高科技論壇備受關注,侯友宜將在會中發表講話,是否會發表他的科技政策也備受期待。

論壇的亮點是邀請到有多位重量級高科技界人士擔任主講人,像是日本最大的半導體公司、在微控器和模擬器領先全球的Renesas Electronics美國總裁Sailesh Chittipeddi,將探討人工智能、特別是更便捷的邊緣智能運算Edge AI。

全國冰球聯盟聖荷西鯊魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment總裁Jonathan Beche暢談萬物都將數位化,擁有全球區塊鏈頂尖技術的Mysten Labs產品經理萬佳昀將介紹Web3最新技術。

另外還有安全處理器公司高管談網路安全與勒索軟件問題,以數字電路設計聞名的半導體公司高管分享創新的下一代顯示技術,以及雲端科技高管分析網路安全與技術突破。

陳鈞亞說:「他們的經驗是國際化,然後他們專重不只是科技,而且是科技怎麼樣的接軌,怎麼樣的能夠跟其他各國合作,怎麼樣能夠把知識帶出去,這是特點之一。」

主辦這次論壇的都是來自高科技業的菁英群體,不屬於特定組織,陳鈞亞表示,高科技業經過六個週期後,從2020年開始進入第七個週期,這25年的新趨勢將為人類帶來巨大的變化。

