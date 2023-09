【KTSF】

今年年底的購物季節可能不同於過去的聖誕節,預計短期聘用的職位是自從2008年以來最少。

據職業轉職服務公司Challenger, Gray and Christmas估計,美國零售業將在假日購物季節只增加41萬個季節性職位,這個預測數字代表著,是自2008年以來的最少季節性招聘總數的一年。

不過在宣佈招聘計劃的主要零售商中,電子零售巨頭亞馬遜是迄今唯一表示將增加職位的公司,亞馬遜表示,它將在假期季節前新增25萬名員工,這將比去年的假期工作人員數量大幅增加。

專家表示,美國人的消費習慣最近已經轉向了集中在必需品上,如食品雜貨,但他們仍在奢侈消費,主要是在國際旅行和外出用餐等方面。

