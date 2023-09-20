【國際新聞】拜登聯大會議發言 號召全球繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯

【KTSF 張麗月報導】

第78屆聯合國大會現正在紐約舉行，總統拜登週二在聯大會議上發言，提及廣泛議題包括美中關係和競爭、俄烏戰爭，以及氣候變化等，但當中的重點議題是俄烏戰爭，他號召全球繼續大力支持烏克蘭抵抗俄國入侵，並強調如果要烏克蘭向俄國就範，就是違背國際的核心秩序。

正如白宮事前透露，俄烏戰爭是拜登總統在本年度聯大發言的重點中的重點，他強調世界必須團結力挺烏克蘭抵抗俄國的入侵，如果世界任由俄羅斯分割烏克蘭，全球就沒有一個國家會安全。

拜登說：「俄國相信世界會感厭倦，會任由它殘酷對待烏克蘭而無後果，但我問你們這個：倘若我們放棄美國的核心價值，而去姑息侵略者，這個機構的任何成員國是否有信心能獲保護？我們若容許烏克蘭被分割，其他國家是否能保獨立？我認為答案是不。」

拜登指出，今日必須團結抗拒，赤裸裸的侵略以下威懾明天的侵略者，因此美國與盟友將繼續支持烏克蘭人民英勇捍衛其主權以領土完整，而結束這場戰爭，責任在俄羅斯，拜登這番話獲得熱烈的掌聲回應。

他提到美中關係時，他說美國尋求負責任地去管理兩國的競爭，以避免雙方爆發衝突。

拜登說：「我們尋求負責任地管理兩國的競爭，以避免雙方爆發衝突，我已經講過，我們尋求”去風險化”，而不是尋求與中國脫鉤，我們將反對侵略和威嚇，以保衛自由的航行，在經濟層面也有助於保護過去幾十年來的安全和繁榮。」

在氣候問題上，拜登指出，美國正努力對抗氣候危機，包括投資在清潔能源、財政資助發展中國家對抗氣候危機、繼續推動巴黎氣候協定中提供的財政援助，特別是呼籲公私營企業的額外投資等。

此外，為了對抗中國和俄羅斯，拜登週二連同中亞五個國家，分別是哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的總統舉行歷來首次的峰會，共同商討地區安全、貿易聯繫、氣候，以及如何改革，去提高管治能力和改善法紀。

拜登說，在現今的世代，沒有一個國家可以單獨面對挑戰。

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