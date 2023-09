【國際新聞】拜登聯大會議發言 號召全球繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯

【KTSF 張麗月報導】

第78屆聯合國大會現正在紐約舉行,總統拜登週二在聯大會議上發言,提及廣泛議題包括美中關係和競爭、俄烏戰爭,以及氣候變化等,但當中的重點議題是俄烏戰爭,他號召全球繼續大力支持烏克蘭抵抗俄國入侵,並強調如果要烏克蘭向俄國就範,就是違背國際的核心秩序。

正如白宮事前透露,俄烏戰爭是拜登總統在本年度聯大發言的重點中的重點,他強調世界必須團結力挺烏克蘭抵抗俄國的入侵,如果世界任由俄羅斯分割烏克蘭,全球就沒有一個國家會安全。

拜登說:「俄國相信世界會感厭倦,會任由它殘酷對待烏克蘭而無後果,但我問你們這個:倘若我們放棄美國的核心價值,而去姑息侵略者,這個機構的任何成員國是否有信心能獲保護?我們若容許烏克蘭被分割,其他國家是否能保獨立?我認為答案是不。」

拜登指出,今日必須團結抗拒,赤裸裸的侵略以下威懾明天的侵略者,因此美國與盟友將繼續支持烏克蘭人民英勇捍衛其主權以領土完整,而結束這場戰爭,責任在俄羅斯,拜登這番話獲得熱烈的掌聲回應。

他提到美中關係時,他說美國尋求負責任地去管理兩國的競爭,以避免雙方爆發衝突。

拜登說:「我們尋求負責任地管理兩國的競爭,以避免雙方爆發衝突,我已經講過,我們尋求”去風險化”,而不是尋求與中國脫鉤,我們將反對侵略和威嚇,以保衛自由的航行,在經濟層面也有助於保護過去幾十年來的安全和繁榮。」

在氣候問題上,拜登指出,美國正努力對抗氣候危機,包括投資在清潔能源、財政資助發展中國家對抗氣候危機、繼續推動巴黎氣候協定中提供的財政援助,特別是呼籲公私營企業的額外投資等。

此外,為了對抗中國和俄羅斯,拜登週二連同中亞五個國家,分別是哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的總統舉行歷來首次的峰會,共同商討地區安全、貿易聯繫、氣候,以及如何改革,去提高管治能力和改善法紀。

拜登說,在現今的世代,沒有一個國家可以單獨面對挑戰。

