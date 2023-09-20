【灣區新聞】汽油價格再度攀升 加州普通無鉛汽油每加侖逼近6元

【KTSF 朱慧琪報導】

汽油價格再度攀升，加州週二普通無鉛汽油價格平均每加侖逼近6美元，比起兩個月前每加侖貴了一美元，哪那個縣油價最貴？

灣區各地的汽油價格持續上漲，根據美國汽車協會（AAA）數據，價格在過去2個月內升了52倍，截止星期二下午的數據，Napa市的普通無鉛汽油每加侖平均5.7元，San Rafael市每加侖平均5.668元，舊金山（三藩市）每加侖平均5.654元，Santa Rosa市每加侖平均5.643元，Santa Cruz市每加侖平均5.591元，奧克蘭（屋崙）平均5.587元，聖荷西市每加侖平均5.545元。

灣區入油最貴的縣是北灣Napa縣，普通無鉛汽油平均每加侖5.7元，第二位是北灣San Rafael縣，平均每加侖5.67元，接著的就是舊金山（三藩市），平均每加侖5.65元，第四位Santa Rosa縣，平均每加侖5.64元，而最便宜的是南灣聖荷西，平均每加侖是5.55元。

至於加州首府沙加緬度一帶油價也差不多，沙加緬度平均價格每加侖5.5元，最便宜的Yuba City只要5.3元。

現在法例要求石油公司必須匯報每加侖的利潤率，消費者權益倡導者正在密切關注他們。

消費者監管機構表示，加州的普通無鉛汽油價格，比美國平均汽油價格高出1.76元，石油公司今年的利潤已經翻了一倍，從每加侖0.66元增加到1.20元。

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