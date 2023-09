【灣區新聞】汽油價格再度攀升 加州普通無鉛汽油每加侖逼近6元

【KTSF 朱慧琪報導】

汽油價格再度攀升,加州週二普通無鉛汽油價格平均每加侖逼近6美元,比起兩個月前每加侖貴了一美元,哪那個縣油價最貴?

灣區各地的汽油價格持續上漲,根據美國汽車協會(AAA)數據,價格在過去2個月內升了52倍,截止星期二下午的數據,Napa市的普通無鉛汽油每加侖平均5.7元,San Rafael市每加侖平均5.668元,舊金山(三藩市)每加侖平均5.654元,Santa Rosa市每加侖平均5.643元,Santa Cruz市每加侖平均5.591元,奧克蘭(屋崙)平均5.587元,聖荷西市每加侖平均5.545元。

灣區入油最貴的縣是北灣Napa縣,普通無鉛汽油平均每加侖5.7元,第二位是北灣San Rafael縣,平均每加侖5.67元,接著的就是舊金山(三藩市),平均每加侖5.65元,第四位Santa Rosa縣,平均每加侖5.64元,而最便宜的是南灣聖荷西,平均每加侖是5.55元。

至於加州首府沙加緬度一帶油價也差不多,沙加緬度平均價格每加侖5.5元,最便宜的Yuba City只要5.3元。

現在法例要求石油公司必須匯報每加侖的利潤率,消費者權益倡導者正在密切關注他們。

消費者監管機構表示,加州的普通無鉛汽油價格,比美國平均汽油價格高出1.76元,石油公司今年的利潤已經翻了一倍,從每加侖0.66元增加到1.20元。

