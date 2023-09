【灣區新聞】舊金山列治文區Alexandria劇院荒廢近20年 業主望改建為住房（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區的Alexandria Theatre荒廢了差不多20年,業主希望能和市府達成發展協議,將戲院改建成一個提供70多個單位的房屋項目。

業主李先生說:「市參事陳詩敏上任後開始和我們交流,看看怎樣把這個戲院開發成一個對社區有好處的項目,所以大概的計劃是把這棟建築開發成一個八層高、大概76個單位的房屋項目。」

李先生在疫情前就打算將戲院改建成集游泳池、補習社和辦公室於一身的多用途建築,但由於當時經濟低迷未能獲得貸款,和市參事陳詩敏多番商討後,終於有初步計劃。

陳詩敏說:「希望能夠將戲院翻新成房屋,其中亦可以包括可負擔房屋,這亦是列治文區家庭極之需要,另外都希望能保持戲院歷史悠久的性質。」

座落於Geary Blvd夾18街的Alexandria Theatre有過百年歷史,自2004年結業後荒廢至今。

陳詩敏和業主正探討和市府達成發展協議的可能性,項目更多詳情有待公佈,根據戲院業主的概念圖,項目將會保留戲院門口的部分,戲院後面就會改建成大廈。

