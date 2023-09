【灣區新聞】舊金山70年歷史戒酒宿舍獲州府撥款改善老舊設施（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

9月是全國戒酒月,舊金山(三藩市)一間有70年歷史的戒酒宿舍,得到一筆200多萬元的州府撥款去改善老舊的設施。

位於Haight街的酗酒人士康復中心ARA First Step Home,在舊金山已經有68年歷史,好多設施包括水管和熱水器都需要更換,中心最近得到州府撥出的250萬元撥款去更新設施。

這間中心最多可以容納47個決心戒酒的人士,幫助他們從戒酒過程中過渡至正常生活,重新投入社會,他們會住在這裡,直至療程完畢。

ARA First Step Home行政主任Deborah Lima說:「我們要求參加者先完成住宿復建計劃,有決心維持下去,接受住宿安置,準備重新投入工作。」

中心的負責人表示,近年戒酒的成功率上升,以去年為例,每10個在這裏完成戒酒療程的人士,其中有八個人離開的時候成功戒酒。

加州眾議員丁右立表示,華裔忌諱公開討論酗酒以及精神健康問題,但有時候是需要專業人士的幫忙。

丁右立說:「第一步就是要承認自己有問題,以及尋求專業人士和同路人的幫助,華裔社區通常不會講自己的問題,希望問題可以消失,但這不是解決問題的方法。」

這個中心接受電話諮詢,可以與這中心的職員傾談,看是否可以安排入住。

一開始住宿舍每個星期費用200元,包食宿,之後入住雙人房或單人房,費用會增加。

詳情可上網查詢,網址:http://arasf.org

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。