【灣區新聞】舊金山70年歷史戒酒宿舍獲州府撥款改善老舊設施（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

9月是全國戒酒月，舊金山（三藩市）一間有70年歷史的戒酒宿舍，得到一筆200多萬元的州府撥款去改善老舊的設施。

位於Haight街的酗酒人士康復中心ARA First Step Home，在舊金山已經有68年歷史，好多設施包括水管和熱水器都需要更換，中心最近得到州府撥出的250萬元撥款去更新設施。

這間中心最多可以容納47個決心戒酒的人士，幫助他們從戒酒過程中過渡至正常生活，重新投入社會，他們會住在這裡，直至療程完畢。

ARA First Step Home行政主任Deborah Lima說：「我們要求參加者先完成住宿復建計劃，有決心維持下去，接受住宿安置，準備重新投入工作。」

中心的負責人表示，近年戒酒的成功率上升，以去年為例，每10個在這裏完成戒酒療程的人士，其中有八個人離開的時候成功戒酒。

加州眾議員丁右立表示，華裔忌諱公開討論酗酒以及精神健康問題，但有時候是需要專業人士的幫忙。

丁右立說：「第一步就是要承認自己有問題，以及尋求專業人士和同路人的幫助，華裔社區通常不會講自己的問題，希望問題可以消失，但這不是解決問題的方法。」

這個中心接受電話諮詢，可以與這中心的職員傾談，看是否可以安排入住。

一開始住宿舍每個星期費用200元，包食宿，之後入住雙人房或單人房，費用會增加。

詳情可上網查詢，網址：http://arasf.org

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