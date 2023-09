【KTSF】

又有2千名無證移民被轉送到南加州聖地牙哥縣的運輸中心,他們來自不同國家,講不同的語言,由於缺乏資源,現時只靠義工幫忙。

這裡的無證移民說,他們是在幾天之前被海關及邊境保護局的巡邏人員捕獲,然後將他們安置在扣押中心,直至週二早上才將他們轉送到聖地牙哥縣的運輸中心,但這個中心太過擠迫,要將他們分散到不同的巴士站。

由於資源有限和收容中心太擠迫,義工會將他們送到機場,再送往其他地方安置,有無證移民希望前往波士頓,當局也希望聯邦出手救助。

