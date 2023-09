【全國新聞】U.S. News公布美國最佳大學排行榜 加大排名變動最大（視頻）

【KTSF】

U.S. News公布美國最佳大學排行榜,出現許多變化,其中加州大學(UC)的排名更是跌破不少人的眼鏡。

第一名是普林斯頓大學,第二是麻省理工學院,哈佛大學和史丹佛大學並列第三,第五是耶魯大學,第六是賓州大學,第七是加州理工學院。

柏克萊加大和洛杉磯加大共同名列第15,令許多人驚訝的是,加大戴維斯分校與聖地牙哥分校並列第28,UC Irvine第33,UC Santa Barbara第35,去年排名97的UC Merced,一躍升到第67,跌破不少人的眼鏡。

升學專家分析,這次的評比項目跟過往有很大不同,首先是把班級人數評比取消,校友捐款比例變得極小,增加了弱勢族群的錄取錄,以及家族首位上大學的人數,這也不難理解為什麼加大的表現大幅提升,相反的不少小班制、大量校友捐款的私立菁英大學,排名比去年退步。

有不少家長看到這份排名十分困惑,注重名校的中國留學生更是不解,有升學專家在社交媒體分享入學時的排名,不代表畢業時的排名,因為排名是浮動性的,各家機構做的大學排行榜可以做參考,但不需追求。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。