【全國新聞】U.S. News公布美國最佳大學排行榜 加大排名變動最大（視頻）

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U.S. News公布美國最佳大學排行榜，出現許多變化，其中加州大學（UC）的排名更是跌破不少人的眼鏡。

第一名是普林斯頓大學，第二是麻省理工學院，哈佛大學和史丹佛大學並列第三，第五是耶魯大學，第六是賓州大學，第七是加州理工學院。

柏克萊加大和洛杉磯加大共同名列第15，令許多人驚訝的是，加大戴維斯分校與聖地牙哥分校並列第28，UC Irvine第33，UC Santa Barbara第35，去年排名97的UC Merced，一躍升到第67，跌破不少人的眼鏡。

升學專家分析，這次的評比項目跟過往有很大不同，首先是把班級人數評比取消，校友捐款比例變得極小，增加了弱勢族群的錄取錄，以及家族首位上大學的人數，這也不難理解為什麼加大的表現大幅提升，相反的不少小班制、大量校友捐款的私立菁英大學，排名比去年退步。

有不少家長看到這份排名十分困惑，注重名校的中國留學生更是不解，有升學專家在社交媒體分享入學時的排名，不代表畢業時的排名，因為排名是浮動性的，各家機構做的大學排行榜可以做參考，但不需追求。

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