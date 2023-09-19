【全國新聞】美國汽車工人工會罷工對經濟有何衝擊

September 19, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(United Auto Workers)

【KTSF 張麗月報導】

聯合汽車工人工會（UAW）發動的罷工已經踏入第四天，工會與資方美國三大車廠的新合約談判仍未談妥，如果罷工持續拖下去，對相關行業都會造成衝擊，另外，加拿大汽車工人工會與福特車廠的合約於週一晚午夜屆滿，如果仍未得出新合約，加拿大車廠的工會員工也會舉行罷工，究竟今次罷工對經濟有何衝擊？

美國聯合汽車工人工會的員工與資方的談判，在週末幾乎沒有進展，工會揚言，如果談判仍未有結果，本星期的罷工可能會擴大。

工會要求即時加薪20%，然後在未來四年，再額外加薪四次，每次加5%。

但三大車廠只是願意即時加薪10%，然後在整份協議建議的年期建議加薪20%。

有經濟專家認為，今次罷工不會將經濟推向衰退，財長耶倫指，罷工對經濟的影響，要視乎罷工持續多久，以及哪些行業受到衝擊。

GM和福特汽車已經率先宣布暫時要裁員，與汽車相關行業的供應商也正面對裁員。

以汽車業為主的州份，好像密歇根州的稅收將會減少，汽車售價也會提高。

此外，福特有兩間引擎廠房在加拿大，主要是為福特的F系列和pickup貨車製造V-8摩達，如果加拿大廠房工人罷工，就會癱瘓美國福特汽車的生產。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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