【全國新聞】美國汽車工人工會罷工對經濟有何衝擊

【KTSF 張麗月報導】

聯合汽車工人工會(UAW)發動的罷工已經踏入第四天,工會與資方美國三大車廠的新合約談判仍未談妥,如果罷工持續拖下去,對相關行業都會造成衝擊,另外,加拿大汽車工人工會與福特車廠的合約於週一晚午夜屆滿,如果仍未得出新合約,加拿大車廠的工會員工也會舉行罷工,究竟今次罷工對經濟有何衝擊?

美國聯合汽車工人工會的員工與資方的談判,在週末幾乎沒有進展,工會揚言,如果談判仍未有結果,本星期的罷工可能會擴大。

工會要求即時加薪20%,然後在未來四年,再額外加薪四次,每次加5%。

但三大車廠只是願意即時加薪10%,然後在整份協議建議的年期建議加薪20%。

有經濟專家認為,今次罷工不會將經濟推向衰退,財長耶倫指,罷工對經濟的影響,要視乎罷工持續多久,以及哪些行業受到衝擊。

GM和福特汽車已經率先宣布暫時要裁員,與汽車相關行業的供應商也正面對裁員。

以汽車業為主的州份,好像密歇根州的稅收將會減少,汽車售價也會提高。

此外,福特有兩間引擎廠房在加拿大,主要是為福特的F系列和pickup貨車製造V-8摩達,如果加拿大廠房工人罷工,就會癱瘓美國福特汽車的生產。

