【灣區新聞】今年5月起到訪台灣外籍人士有機會獲得5千元台幣電子票證（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了吸引觀光客到台灣旅遊，台灣觀光局從今年5月起推出一項促銷活動，以自由行方式到訪台灣3到90天的外籍人士，有機會獲得五千元台幣電子票證，活動會一直持續到2025年6月。

螢幕上顯示，「恭喜! 五千元，請到櫃台領取消費金！」

這位幸運的中獎者，選擇領取面值五千元台幣的悠遊卡，相當於近160美元，可以用來搭捷運、公車、收悠遊卡的計程車，還可以在超商以及部分餐廳當作現金使用。

這項促銷活動稱為「遊台灣金福氣」（Taiwan Lucky Land）雖然早已啟動，但灣區還是有很多人不知道這個「好康」羊毛，這是台灣觀光局、現在升為觀光署所推出的獎勵活動，對象則是持非台灣護照的海外旅客，從今年5月1日開始，一直持續到2025年的6月30日。

以灣區居民來說，只要持美國護照或其他國家護照入境台灣，就符合參加活動資格。

駐舊金山台北經文處觀光組 洪幸慈 Cathy Hung說：「您只要在購買機票之後，搭機前往台灣前一到七天，記得上網去登錄你的資訊，然後就有機會得到五千塊的旅遊獎助金，這五千塊你在登記之前，你要先選你要住宿券，還是旅遊消費券，那不管是哪一個，都是可以幫你節省旅遊的成本。」

有意參加的人士，可以在出發前一星期之內上活動官網登記，並事先選擇好要哪一種票證，例如悠遊卡或是一卡通，登記之後會收到一個電子郵件，確認登記完成並取得一個QR code，通過海關入境之後，在入境大廳會看到這個活動攤位，直接拿出QR code，在機器上玩抽獎遊戲，就會當場知道是否中獎。

洪幸慈說：「到了機場之後那邊有個服務機，然後你就直接去兌獎，如果你有中獎，馬上就拿你的兌換的券，就可以去換你的一卡通或者是悠遊卡，（那麼中獎機率的話，大概是怎麼樣？）大概有4%，這是我個人計算。」

除了到台灣觀光吃美食，現在又有多一個理由，可以去試試手氣，以五千元悠遊卡來說，可以補貼在台灣的交通費，還可以在超商和收悠遊卡的餐廳消費，可以省下不少的開銷。

想知道更多詳情以及上網登記，可以點擊：https://5000.taiwan.net.tw

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。