【灣區新聞】今年5月起到訪台灣外籍人士有機會獲得5千元台幣電子票證（視頻）

為了吸引觀光客到台灣旅遊,台灣觀光局從今年5月起推出一項促銷活動,以自由行方式到訪台灣3到90天的外籍人士,有機會獲得五千元台幣電子票證,活動會一直持續到2025年6月。

螢幕上顯示,「恭喜! 五千元,請到櫃台領取消費金!」

這位幸運的中獎者,選擇領取面值五千元台幣的悠遊卡,相當於近160美元,可以用來搭捷運、公車、收悠遊卡的計程車,還可以在超商以及部分餐廳當作現金使用。

這項促銷活動稱為「遊台灣金福氣」(Taiwan Lucky Land)雖然早已啟動,但灣區還是有很多人不知道這個「好康」羊毛,這是台灣觀光局、現在升為觀光署所推出的獎勵活動,對象則是持非台灣護照的海外旅客,從今年5月1日開始,一直持續到2025年的6月30日。

以灣區居民來說,只要持美國護照或其他國家護照入境台灣,就符合參加活動資格。

駐舊金山台北經文處觀光組 洪幸慈 Cathy Hung說:「您只要在購買機票之後,搭機前往台灣前一到七天,記得上網去登錄你的資訊,然後就有機會得到五千塊的旅遊獎助金,這五千塊你在登記之前,你要先選你要住宿券,還是旅遊消費券,那不管是哪一個,都是可以幫你節省旅遊的成本。」

有意參加的人士,可以在出發前一星期之內上活動官網登記,並事先選擇好要哪一種票證,例如悠遊卡或是一卡通,登記之後會收到一個電子郵件,確認登記完成並取得一個QR code,通過海關入境之後,在入境大廳會看到這個活動攤位,直接拿出QR code,在機器上玩抽獎遊戲,就會當場知道是否中獎。

洪幸慈說:「到了機場之後那邊有個服務機,然後你就直接去兌獎,如果你有中獎,馬上就拿你的兌換的券,就可以去換你的一卡通或者是悠遊卡,(那麼中獎機率的話,大概是怎麼樣?)大概有4%,這是我個人計算。」

除了到台灣觀光吃美食,現在又有多一個理由,可以去試試手氣,以五千元悠遊卡來說,可以補貼在台灣的交通費,還可以在超商和收悠遊卡的餐廳消費,可以省下不少的開銷。

想知道更多詳情以及上網登記,可以點擊:https://5000.taiwan.net.tw

