【灣區新聞】舊金山華埠商戶聯會擴展到日落區 望團結商戶力量向政府發聲（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

鑑於近日日落區的商舖爆竊案經常發生，舊金山（三藩市）華埠商戶聯會決定擴展到日落區，下一步目標是列治文區。

舊金山華埠商戶聯會決定，在日落區成立名為舊金山日落區商戶聯會的分部。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙說：「其實因為這邊好多的商戶都需要一個聲音，這裏商戶的力量很單薄，他們希望團結多點力量，可以發聲，讓政府聽到的，所以我們今次由舊金山華埠擴展到日落區，原因就是想希望幫助更多華人商戶，在日落區裏面能夠凝聚力量，可以一起加重政府裏面的聲音。」

邵旗謙表示，下一步打算擴展商會到列治文區，甚至是其他地方。

代表列治文區的市參事陳詩敏表示，希望日後跟日落區市參事殷嘉立好好合作，增加警察部門的撥款。

陳詩敏說：「今日最主要就是可以見到，當我們華人社區團結一致，能夠有什麼成就，尤其是要感謝邵旗謙能夠從華埠來到日落區，他也答應我，日後會來到列治文區。」

而在日落區長大的舊金山助理警察局長David Lazar表示，城市需要公共安全，需要在警察和社區之間建立關係，以防止犯罪，他感謝陳詩敏作為預算委員會主席的努力。

他指上週有六名警員剛畢業，學堂裏還有25名，他預期將在未來一兩週內招聘20到30名警員，他表示，舊金山需要多500至600名警察。

Lazar說：「我們很高興您與日落區聯手，因為當社區和警方聯合起來時，當我們彼此了解並共同努力時，我們會更安全，當我們舉報犯罪和報告，正在發生的事情時，我們會更安全，因此我們必須繼續做那些非常重要的事情。」

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