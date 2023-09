【灣區新聞】舊金山華埠商戶聯會擴展到日落區 望團結商戶力量向政府發聲（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

鑑於近日日落區的商舖爆竊案經常發生,舊金山(三藩市)華埠商戶聯會決定擴展到日落區,下一步目標是列治文區。

舊金山華埠商戶聯會決定,在日落區成立名為舊金山日落區商戶聯會的分部。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙說:「其實因為這邊好多的商戶都需要一個聲音,這裏商戶的力量很單薄,他們希望團結多點力量,可以發聲,讓政府聽到的,所以我們今次由舊金山華埠擴展到日落區,原因就是想希望幫助更多華人商戶,在日落區裏面能夠凝聚力量,可以一起加重政府裏面的聲音。」

邵旗謙表示,下一步打算擴展商會到列治文區,甚至是其他地方。

代表列治文區的市參事陳詩敏表示,希望日後跟日落區市參事殷嘉立好好合作,增加警察部門的撥款。

陳詩敏說:「今日最主要就是可以見到,當我們華人社區團結一致,能夠有什麼成就,尤其是要感謝邵旗謙能夠從華埠來到日落區,他也答應我,日後會來到列治文區。」

而在日落區長大的舊金山助理警察局長David Lazar表示,城市需要公共安全,需要在警察和社區之間建立關係,以防止犯罪,他感謝陳詩敏作為預算委員會主席的努力。

他指上週有六名警員剛畢業,學堂裏還有25名,他預期將在未來一兩週內招聘20到30名警員,他表示,舊金山需要多500至600名警察。

Lazar說:「我們很高興您與日落區聯手,因為當社區和警方聯合起來時,當我們彼此了解並共同努力時,我們會更安全,當我們舉報犯罪和報告,正在發生的事情時,我們會更安全,因此我們必須繼續做那些非常重要的事情。」

