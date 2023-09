【灣區新聞】舊金山舉行「華埠聚光燈」活動 助小商業辦網購活動（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著中秋節的臨近,華協中心與舊金山(三藩市)市府經濟及勞動力發展辦公室合辦「華埠聚光燈」(Spotlight Chinatown),特別聚焦六間位於華埠的小商業,為他們設立網上購物專頁,希望籍此促進華埠經濟購物活動。

中秋節臨近,𣎴少人會購買月餅和有一些富有特色的產品,華埠聚光燈今年再次回歸,將具有華埠特色美食和精品放到網上。

華協中心表示,長達3年的疫情,重創華埠的經濟,令人流稀少,華埠小商業需要市民大眾的支持,其中六間的小商業就推出中秋手工月餅,燈籠,油紙傘和竹扇,為他們設立網上購物專頁,鼓勵民眾在中秋前在網上訂購商品,刺激華埠消費。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室項目經理方瀅(Kitty Fong)說:「經濟及勞動力發展辦公室,一直都致力於幫助舊金山經濟復甦,有一系列的資金提供給不同社區機構去舉辦不同社區活動,希望可以帶來人潮購物,今次好高興可以跟華協中心合作舉辦這個網購活動,希望大家可以多多支持。」

當中永興餅家推出「九喜盒子」會有九種不同口味的月餅。

永興餅家的阿玲說:「是限量版來的,只有十盒,我們很用心製作的,有四種傳統口味,另外四種是冰皮口味,還有一個蛋黃蓮蓉酥,加來是九種口味,令大家可以長長久久,希望大家上網選購。」

有與趣的市民可以在9月21日中午12時之前在「華埠聚光燈」網站訂購,顧客將於9月23日中秋街會的早上10時到11時到華埠親身取貨,網址是Spotlightchinatown.com

