【灣區新聞】舊金山舉行「華埠聚光燈」活動 助小商業辦網購活動（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著中秋節的臨近，華協中心與舊金山（三藩市）市府經濟及勞動力發展辦公室合辦「華埠聚光燈」（Spotlight Chinatown），特別聚焦六間位於華埠的小商業，為他們設立網上購物專頁，希望籍此促進華埠經濟購物活動。

中秋節臨近，𣎴少人會購買月餅和有一些富有特色的產品，華埠聚光燈今年再次回歸，將具有華埠特色美食和精品放到網上。

華協中心表示，長達3年的疫情，重創華埠的經濟，令人流稀少，華埠小商業需要市民大眾的支持，其中六間的小商業就推出中秋手工月餅，燈籠，油紙傘和竹扇，為他們設立網上購物專頁，鼓勵民眾在中秋前在網上訂購商品，刺激華埠消費。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室項目經理方瀅（Kitty Fong）說：「經濟及勞動力發展辦公室，一直都致力於幫助舊金山經濟復甦，有一系列的資金提供給不同社區機構去舉辦不同社區活動，希望可以帶來人潮購物，今次好高興可以跟華協中心合作舉辦這個網購活動，希望大家可以多多支持。」

當中永興餅家推出「九喜盒子」會有九種不同口味的月餅。

永興餅家的阿玲說：「是限量版來的，只有十盒，我們很用心製作的，有四種傳統口味，另外四種是冰皮口味，還有一個蛋黃蓮蓉酥，加來是九種口味，令大家可以長長久久，希望大家上網選購。」

有與趣的市民可以在9月21日中午12時之前在「華埠聚光燈」網站訂購，顧客將於9月23日中秋街會的早上10時到11時到華埠親身取貨，網址是Spotlightchinatown.com

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。