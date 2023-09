【KTSF】

俄勒岡州以及北加州的山火煙霧隨風吹到來灣區,當局發出空氣質素警示。

灣區下午的天空出現一片霧霾,並可聞到山火的氣味,即使在室內也聞得到。

灣區空氣質素管理局發出山火煙霧警示,到週三仍然生效。

當局表示,俄勒岡州和北加州山火釋出的煙霧飄到灣區,影響空氣質素。

聯邦AirNow網站顯示,灣區週二的空氣質素對體弱人士不健康,當局建議大家關好門窗,汽車的通風系統調教至車內循環,避免戶外的空氣污染物進入。

