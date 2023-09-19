【灣區新聞】聖荷西警方拘三人 涉嫌與6月持械劫案有關

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西拘補三個人，涉嫌與6月持械搶劫兼劫狗案有關。

聖荷西警方在6月22日晚近11時接報，在Southwest Expressway 2000號路段，有三名賊人持槍行劫一名事主的財物，以及事主的法國鬥牛犬，賊人在警員到達之前已經逃離。

經過調查和翻看公眾提供的閉路電視後，警方鎖定了三名嫌疑人，並對三人發出逮捕令，並在聖荷西將他們逮捕。

他們分別是19歲聖荷西居民Alyssa Castro、21歲Mipitas居民Isaac Ortiz，以及同為Mipitas居民20歲的Jesse Saavedra。

警方隨後搜查他們的住所，起出槍械和彈藥，其中一把是鬼槍，受害者的法國鬥牛犬也在住所內找到，牠沒有受傷。

聖荷西警方感謝提供過閉路電視片段的民眾，並藉機鼓勵所有擁有或計劃購買閉路電視的人，註冊SJCAM計劃。

SJCAM的計劃，旨在幫助聖荷西警方可以直接聯繫在犯罪發生地區，使用閉路電視的SJCAM計劃註冊者檢查其閉路電視，以獲取例如疑兇的線索。

居民可以在SJPD.org上註冊。

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