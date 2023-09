【灣區新聞】聖荷西警方拘三人 涉嫌與6月持械劫案有關

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西拘補三個人,涉嫌與6月持械搶劫兼劫狗案有關。

聖荷西警方在6月22日晚近11時接報,在Southwest Expressway 2000號路段,有三名賊人持槍行劫一名事主的財物,以及事主的法國鬥牛犬,賊人在警員到達之前已經逃離。

經過調查和翻看公眾提供的閉路電視後,警方鎖定了三名嫌疑人,並對三人發出逮捕令,並在聖荷西將他們逮捕。

他們分別是19歲聖荷西居民Alyssa Castro、21歲Mipitas居民Isaac Ortiz,以及同為Mipitas居民20歲的Jesse Saavedra。

警方隨後搜查他們的住所,起出槍械和彈藥,其中一把是鬼槍,受害者的法國鬥牛犬也在住所內找到,牠沒有受傷。

聖荷西警方感謝提供過閉路電視片段的民眾,並藉機鼓勵所有擁有或計劃購買閉路電視的人,註冊SJCAM計劃。

SJCAM的計劃,旨在幫助聖荷西警方可以直接聯繫在犯罪發生地區,使用閉路電視的SJCAM計劃註冊者檢查其閉路電視,以獲取例如疑兇的線索。

居民可以在SJPD.org上註冊。

