【灣區新聞】華裔母親奧克蘭家中中流彈亡 遺下兩小孩（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)Laurel區上星期五發生槍擊案,一個育有2個小孩子的華裔母親,在家中被流彈擊中身亡。

根據警方,案發在9月15日晚上9點45分,地點是38街夾MacArthur Boulevard。

有認識死者的社區人士表示,事主叫黃詠賢,育有分別7歲和11歲的兩個小孩,警員向他透露,流彈來自大火力槍械,在擊穿一架車後,再射進事主家中的二樓,最終擊中在梳化上休息的事主。

社區領袖陳錫澎說,案發時兩名小孩都在家,事主和丈夫一起,流彈擊中事主頭部,在送院後不治。

陳錫澎說:「沒有人估計得到,你在家中,坐在梳化上,竟然可以中槍而身亡。」

他說和死者父親談過,了解到事主的丈夫現時有很多事情處理,所以由死者的父親幫助照顧小孩。

陳錫澎說:「現在家人實在是一個很悲傷的情況,他(死者父親)絕對是暫時不會相信這件事發生在他身上。」

當日在案發地點街角一間酒吧消遣的市民說,他的朋友告訴他,附近有一群持有大批槍械的民眾聚集,現場氣氛緊張。

目擊者Anthony Pawlowicz說:「當天稍早所有人已情緒緊繃,有一群人正在收集武器,我認為是幫派之間的報復行動。」

他說,當時看到一群年輕人開始聚集在事主家對面,然後所有人都走入酒吧,沒有多久就聽到槍聲,出來後已經看到警察,將女事主放上擔架。

代表Laurel區的市議員Janini Ramachandran說,支持當局安裝車牌閱讀器去打擊罪案,而警方即將派遣一名徒步巡邏警員到該區。

Ramachandran說:「我們面臨罪案率飆升,奧克蘭正發生很多事,但如果晚上你不能和家人安留家中,不能在家中休息,那我們一定要改變現狀。」

有市民表示,這區經常傳出槍聲,已經習以為常,有人指事態已經失控,認為要解決問題,就要在每一個角落都派出警員防守。

