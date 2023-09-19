【灣區新聞】華裔母親奧克蘭家中中流彈亡 遺下兩小孩（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Laurel區上星期五發生槍擊案，一個育有2個小孩子的華裔母親，在家中被流彈擊中身亡。

根據警方，案發在9月15日晚上9點45分，地點是38街夾MacArthur Boulevard。

有認識死者的社區人士表示，事主叫黃詠賢，育有分別7歲和11歲的兩個小孩，警員向他透露，流彈來自大火力槍械，在擊穿一架車後，再射進事主家中的二樓，最終擊中在梳化上休息的事主。

社區領袖陳錫澎說，案發時兩名小孩都在家，事主和丈夫一起，流彈擊中事主頭部，在送院後不治。

陳錫澎說：「沒有人估計得到，你在家中，坐在梳化上，竟然可以中槍而身亡。」

他說和死者父親談過，了解到事主的丈夫現時有很多事情處理，所以由死者的父親幫助照顧小孩。

陳錫澎說：「現在家人實在是一個很悲傷的情況，他（死者父親）絕對是暫時不會相信這件事發生在他身上。」

當日在案發地點街角一間酒吧消遣的市民說，他的朋友告訴他，附近有一群持有大批槍械的民眾聚集，現場氣氛緊張。

目擊者Anthony Pawlowicz說：「當天稍早所有人已情緒緊繃，有一群人正在收集武器，我認為是幫派之間的報復行動。」

他說，當時看到一群年輕人開始聚集在事主家對面，然後所有人都走入酒吧，沒有多久就聽到槍聲，出來後已經看到警察，將女事主放上擔架。

代表Laurel區的市議員Janini Ramachandran說，支持當局安裝車牌閱讀器去打擊罪案，而警方即將派遣一名徒步巡邏警員到該區。

Ramachandran說：「我們面臨罪案率飆升，奧克蘭正發生很多事，但如果晚上你不能和家人安留家中，不能在家中休息，那我們一定要改變現狀。」

有市民表示，這區經常傳出槍聲，已經習以為常，有人指事態已經失控，認為要解決問題，就要在每一個角落都派出警員防守。

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