【灣區新聞】奧克蘭市府錯過申請打擊零售盜竊撥款 有商戶警告或罷市抗議（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州政府上星期宣布向55個縣市撥出2億6700萬，以打擊有組織零售盜竊，但奧克蘭（屋崙）市府因錯過申請期限而被取消資格，社區人士形容，當局錯失了幾百萬用作遏止罪案的撥款，並警告可能會作出罷市行動。

全國有色人種協進會（NAACP）奧克蘭分部週一舉行記者會，表達對奧克蘭市府感到沮喪，又抨擊當局有這種失誤。

有NAACP奧克蘭分部會員稱，市府重視打擊罪案，但卻面臨財困，形容取得撥款是首要任務，不明白當局如何可以忽略這個重要問題，質疑有人不想警察局獲得資金，所以故意不申請。

NAACP奧克蘭分部會員Greg McConnell說：「政府中有人寧願將資金撥去社會服務上，我們認同這個想法，但當有人在街頭被殺、有不同的搶劫發生，你首當其衝是要通過警察阻止這些罪案。」

曾在Alameda縣擔任副地檢官、去年亦有競逐該縣地檢官選舉的Terry Wiley說，奧克蘭市民有知情權，促請市府審計部門作出調查。

Wiley說：「市府審計部門應該就錯失申請作出調查，審計部門是個有公信力，能夠獨立和客觀運作的部門，調查應該為這個錯失給予一些重要答案。」

社區領袖陳錫澎表示，市府應該聆聽聲音，而不是和市民背道而行，計劃採取行動回應市府此舉。

陳錫澎說：「我們準備在其中一天，我們所有小商業將會有一個很大的行動，就是罷市行動，將這個訊息告訴市議會和市長知道，要他們將焦點放在保護大眾，尤其是小商業。」

各個社區領袖亦提出一個10點計劃，包括要求奧克蘭警察局要有最少1000名警員，以及重新聘用前局長LeRonne Armstrong等。

州府的補助計劃向舊金山撥出1千7百萬元，打擊有組織零售盜竊，聖荷西警方獲得850萬元，州府表示，奧克蘭市府在截止期限前未能及時遞交申請。

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