【加州新聞】洛杉磯縣警警車內中槍身亡 一疑犯被捕

September 19, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
殉職縣警Ryan Clinkunbroomer (LA County Sheriffs)

【KTSF 朱慧琪報導】

星期六晚上，南加州洛杉磯縣一名縣警在警車上等紅綠燈期間中槍身亡，經過36小時後，警方拘補一人，警方相信此人是有預謀犯案，消息指中槍的警員在四日前剛訂婚。

案發在星期六近6時，縣警Ryan Clinkunbroomer在Palmdale警察分局駕駛警車出勤時，在Sierra Highway夾Avenue Q十字路口等紅綠燈期間在警車上被人槍殺。

經過36小時後，根據閉路電視片段，警方鎖定了一輛曾在該路口停在警車旁的深色豐田汽車，警方週一包圍疑兇住所，疑兇與警方對峙數小時，最後警方釋放化學物質，才迫使29歲的疑兇Kevin Cataneo Salazar自首。

洛杉磯縣警局長Robert Luna說：「警員包圍了該住所，並要求了住所內所有人出來，疑兇家人陸續出來，疑兇最初關自己在住所內並拒絕出來，維持了幾小時，我們使用了化學物質，疑犯最終自首。」

Clinkunbroomer在2018年7月調到Palmdale分局，他家中三代都是警察，據報死者Ryan在遇襲前四日剛訂婚，疑兇的動機仍在調查。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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