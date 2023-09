【加州新聞】洛杉磯縣警警車內中槍身亡 一疑犯被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

星期六晚上,南加州洛杉磯縣一名縣警在警車上等紅綠燈期間中槍身亡,經過36小時後,警方拘補一人,警方相信此人是有預謀犯案,消息指中槍的警員在四日前剛訂婚。

案發在星期六近6時,縣警Ryan Clinkunbroomer在Palmdale警察分局駕駛警車出勤時,在Sierra Highway夾Avenue Q十字路口等紅綠燈期間在警車上被人槍殺。

經過36小時後,根據閉路電視片段,警方鎖定了一輛曾在該路口停在警車旁的深色豐田汽車,警方週一包圍疑兇住所,疑兇與警方對峙數小時,最後警方釋放化學物質,才迫使29歲的疑兇Kevin Cataneo Salazar自首。

洛杉磯縣警局長Robert Luna說:「警員包圍了該住所,並要求了住所內所有人出來,疑兇家人陸續出來,疑兇最初關自己在住所內並拒絕出來,維持了幾小時,我們使用了化學物質,疑犯最終自首。」

Clinkunbroomer在2018年7月調到Palmdale分局,他家中三代都是警察,據報死者Ryan在遇襲前四日剛訂婚,疑兇的動機仍在調查。

