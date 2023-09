【財經新聞】聯儲局本週或宣布暫停加息 對大家錢包有何影響

【KTSF 傅景竑報導】

本週聯儲局可能會有一個重大轉變,而對借貸人可能是一個好消息,就是如果暫停加息,對您的錢包有什麼影響呢?尤其是如果您正想購房或買車。

對借貸人來說,本週是至關重要的一週,因為在週三,美國聯邦儲備局預計將宣布有關利率的決定,經濟數據就預計會暫停加息。

RSM首席經濟學家Joe Brusuelas說:「聯儲局很清楚,他們不希望矯枉過正,把經濟推入衰退週期。」

雖然現時通脹比去年低得多,但仍遠高於聯儲局2%的目標,Brusuelas認為,雖然還有很多工作要做以降低通脹,但他認為美國經濟強勁,今年可能不會再次加息,這對希望申請新信用卡,或貸款以購買大件物品,如汽車或住房的人,可以喘一口氣。

Brusuelas說:「汽車利率在3%至6%之間,信用卡的平均利率目前接近24%。」

在購房方面,截至9月14日結束的那一週,30年期固定利率抵押貸款的平均利率為7.18厘,較一年前的6.02厘有所上升。

但經濟學家Brusuelas表示,如果聯儲局表示已達到或接近加息高峰,抵押貸款利率將有所解緩。

Brusuelas說:「我認為7厘不會成為未來的新常態,我的感覺是未來將看到利率4.5至5厘。」

不過今年還是有可能出現更多的加息機會,這可能會延長借貸人的困境。

Darmouth學院經濟學教授David Blanchflower說:「困難之處在於是要知道何時停下來,而且,貨幣政策、較高的利率,需要一段時間才能發揮作用。」

