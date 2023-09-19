【財經新聞】聯儲局本週或宣布暫停加息 對大家錢包有何影響

【KTSF 傅景竑報導】

本週聯儲局可能會有一個重大轉變，而對借貸人可能是一個好消息，就是如果暫停加息，對您的錢包有什麼影響呢？尤其是如果您正想購房或買車。

對借貸人來說，本週是至關重要的一週，因為在週三，美國聯邦儲備局預計將宣布有關利率的決定，經濟數據就預計會暫停加息。

RSM首席經濟學家Joe Brusuelas說：「聯儲局很清楚，他們不希望矯枉過正，把經濟推入衰退週期。」

雖然現時通脹比去年低得多，但仍遠高於聯儲局2％的目標，Brusuelas認為，雖然還有很多工作要做以降低通脹，但他認為美國經濟強勁，今年可能不會再次加息，這對希望申請新信用卡，或貸款以購買大件物品，如汽車或住房的人，可以喘一口氣。

Brusuelas說：「汽車利率在3％至6％之間，信用卡的平均利率目前接近24％。」

在購房方面，截至9月14日結束的那一週，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為7.18厘，較一年前的6.02厘有所上升。

但經濟學家Brusuelas表示，如果聯儲局表示已達到或接近加息高峰，抵押貸款利率將有所解緩。

Brusuelas說：「我認為7厘不會成為未來的新常態，我的感覺是未來將看到利率4.5至5厘。」

不過今年還是有可能出現更多的加息機會，這可能會延長借貸人的困境。

Darmouth學院經濟學教授David Blanchflower說：「困難之處在於是要知道何時停下來，而且，貨幣政策、較高的利率，需要一段時間才能發揮作用。」

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