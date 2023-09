【KTSF】

加州州立大學(CSU)將舉辦一場「大學夜」,歡迎有興趣認識或申請州立大學系統23間分校的民眾免費參與。

「CSU大學夜」活動將在9月26日晚上6點到8點,於中半島Burlingame的Hyatt Regency舊金山(三藩市)機場酒店舉行。

當晚會有州大23間分校的代表出席,民眾若有關於各校或申請大學的問題,可以當面向各分校代表查詢。

當晚活動免費入場,有興趣人士可以點擊:https://student.events.calstate.edu/conventions/1606

