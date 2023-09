【加州新聞】加州州立大學哪三間分校最熱門（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州州立大學(CSU)每年有超過16萬人申請,遍佈全州的23間分校,來看看最熱門的三間分校是哪些呢?

加州州立大學是全國最大的四年制公立大學系統,23間分校總計有超過40萬名大學生,分校數目比加州大學(UC)體系多一倍,學生也多17萬名。

根據2022年秋季的學生錄取資訊,州立大學三間最受歡迎的分校是Long Beach、聖地牙哥州立大學,以及Cal Poly San Luis Obispo。

三間學校中,Long Beach以及聖地牙哥州立大學,各收到約7萬份來自州內的申請,而San Luis Obispo也有約52,000份。

這個申請數字與位於舊金山灣區的分校相比,就看得出明顯落差。

聖荷西州立大學以及舊金山州立大學,分別就只有32,000份及28,000份來自加州的申請。

但從錄取率來看,Cal Poly SLO是整個CSU系統中競爭最激烈的,該校28%的錄取率,已經與UC體系的聖地牙哥及Santa Barbara分校平分秋色。

就連州內的頂尖高中,例如舊金山Lowell高中四名申請的學生中,大約只會有一名學生被錄取。

而聖地牙哥州立大學以及Long Beach分校,錄取率也只有35%及40%,與UC系統的Davis及Santa Cruz分校差不多。

