【KTSF 朱慧琪報導】

清潔用品品牌Clorox遭到網路攻擊,有可能影響生產力,導致清潔用品短缺。

近日COVID個案有上升趨勢,消毒用品的需求增加,但大家見到商店裡的Clorox產品短缺,原因並不是由於COVID,而是遭到網路攻擊。

Clorox公司今日向監管機構提交的文件中透露,上個月該公司在部分資訊系統中,發現未經授權的活動,當時立即採取行動阻止黑客入侵,包括減少生產。

雖然Clorox認為已經遏制了網路攻擊,但它仍然無法使生產運作全面恢復,導致部分產品供應短缺,不過Clorox並未說明哪些產品受到影響。

Clorox表示,預計下星期將開始恢復正常運作,至於需要多長時間才能恢復全面生產,Clorox就說未知道。

