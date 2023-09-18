【灣區新聞】奧克蘭住屋被流彈擊中 亞裔母親睡夢中被擊斃

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東灣奧克蘭（屋崙）週五晚發生致命槍擊案，一名在家中睡覺的亞裔母親，被流彈擊中死亡，遺下兩名小孩子。

星期五晚在MacArthur Boulevard夾38街一間酒吧的Anthony說，當時聽到對面街傳出槍聲，又說所有人當天稍早期間已經有點緊張，因為有一群人正在收集武器，他認為是幫派之間的報復行動，而他的朋友告訴他看到該群人持有一大批槍械。

案發時一發流彈射入了這間屋，殺死了育有兩名小孩的母親。

Anthony說，他當時看到一群年輕人開始聚集在事主家對面，然後所有人都走入酒吧，沒有多久就聽到槍聲，Anthony出來後已經看到警察將女事主放上擔架。

代表該區的市議員Janini Ramachandran說，女事主是亞裔，當時正睡覺，她形容當事態發展到連在家中都不安全的地步，代表一定要改變現狀。

她說會支持當局安裝車牌閱讀器，去打擊奧克蘭的罪案，而警方即將派遣一名徒步巡邏警員到該區。

有居民表示，這區經常傳出槍聲，已經習以為常，又指事態已經失控，認為要解決問題，就要在每一個角落都派出警員。

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