【全國新聞】亞肯色州幼童在噴水公園感染阿米巴原蟲後不治

亞肯色州一名幼童,感染食腦的阿米巴原蟲後不治死亡,該幼童之前才在噴水公園玩了一天,而台灣上個月在時隔12年後,也才傳出30歲女性死亡病例。

衛生官員相信,亞肯色州感染食腦的阿米巴原蟲幼童死亡病例,感染源是該幼童之前玩耍的噴水公園。

會感染人類的福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri),入侵鼻腔可引發腦膜炎,破壞腦組織並導致腦腫脹。

雖然阿米巴原蟲生活在土壤和溫暖的淡水中,但也可以在沒有足夠氯消毒的娛樂水池和噴水公園等滋生,感染人們。

症狀包括頭痛及肩頸僵硬等,病程進展快速,不過非常罕見。

根據聯邦疾控中心(CDC)數據,美國每年大約只有三個病例,不過通常都以死亡收場。

而台灣上個月在時隔12年後的30歲女性死亡病例,感染源頭也疑似是氯消毒不夠的水源設施。

