【全國新聞】亞肯色州幼童在噴水公園感染阿米巴原蟲後不治

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亞肯色州一名幼童，感染食腦的阿米巴原蟲後不治死亡，該幼童之前才在噴水公園玩了一天，而台灣上個月在時隔12年後，也才傳出30歲女性死亡病例。

衛生官員相信，亞肯色州感染食腦的阿米巴原蟲幼童死亡病例，感染源是該幼童之前玩耍的噴水公園。

會感染人類的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri），入侵鼻腔可引發腦膜炎，破壞腦組織並導致腦腫脹。

雖然阿米巴原蟲生活在土壤和溫暖的淡水中，但也可以在沒有足夠氯消毒的娛樂水池和噴水公園等滋生，感染人們。

症狀包括頭痛及肩頸僵硬等，病程進展快速，不過非常罕見。

根據聯邦疾控中心（CDC）數據，美國每年大約只有三個病例，不過通常都以死亡收場。

而台灣上個月在時隔12年後的30歲女性死亡病例，感染源頭也疑似是氯消毒不夠的水源設施。

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