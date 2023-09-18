【灣區新聞】舊金山日落區舉辦首場夜市活動 商戶稱人潮遠超預期（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山（三藩市）日落區週五晚舉辦首場夜市活動，吸引了上千人參加，當晚Irving街的三個街區打造成在亞洲常見的夜市，有吃、有喝、也有玩，現場可以感受到民眾的喜悅，以及攤販的熱情招呼，在人潮擁擠的街道上，甚至還有來到台灣夜市的感覺。

日落區首場夜市在週五晚5點伴著鼓聲正式揭開序幕，主辦這場活動的舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示，這個夜市是要仿效台北及在全亞洲常見的夜市文化，還預告希望這次活動成功，以後可以每個月都舉辦一場。

殷嘉立說：「這個人潮遠遠超出我們的預期，這裡有數千人，這表明民眾不僅想要夜市，還需要有一個夜市，我們在舊金山需要它，需要奪回我們的街道，需要幫助小企業，今晚我們就在這個夜市，做到了這件事。」

對此，舊金山市長布里德也表示歡迎，她甚至認為其他社區也可以考慮舉辦。

布里德說：「我認為像這樣的夜市，真的可以在整個舊金山，舊金山的任何地方做得很好，我們想要採取行動的一部份，是我們希望朝著讓一切，成為可能的方向前進，開放城市，以便人們有這樣的好機會。」

前來擺攤的業者們，也是正面看待舊金山發展夜市的可能性。

龍鬚糖業者Derek說：「其實今天真的來的人流有些超出我的預期，因為你看到四方都是很多人的，所以我們當然希望是越來越興旺了，因為你都知道，雖然是這幾年，舊金山經濟各方面都是比較不理想，如果今天這個夜市能夠帶旺整個社區的話，我相信是非常有幫助的。」

現場也見到一名帶著全家大小前來的爸爸，與我們分享他們目前的戰利品。

日落區居民Fred說：「氛圍棒極了，這裡非常忙碌且充滿活力，目前為止，我們從那裡買了一些脆皮炸雞，超級美味，我想我們會再買一些，但只是還沒有機會。」

也有一對情侶透過社群媒體看到這場活動，他們表示，很開心看到舊金山也有像台北的夜市。

舊金山居民Jason Claire說：「感覺很好，很熱鬧，我覺得舊金山特別少這種夜市，因為我自己也是剛從台灣回來，我6月底的時候還去了台灣，很熱鬧、很多好吃的，那個時候我也在想，為什麼美國、舊金山自己沒有呢？看到這個我就特別興奮，想過來看一下，我覺得既然是台灣夜市啟發的，我會希望能夠看到更多的台灣夜市小吃，感覺好像就第一個攤位是做台灣的魚蛋，但其他還是蠻多fusion混合式。」

而進到夜晚，日落區的Irving街夾20號大道至23號大道三個街區，更是湧入了大批人群，民眾彷彿就在亞洲的夜市當中，有吃、有喝、更是有歡樂的氣氛。

日落區的夜市活動，對當地的民選官員及商業來說，是一項非常成功的試點項目，但在現場也有華裔居民私下向我們表示，會支持未來在日落區的夜市，但前提是要提升當地的治安，當晚在現場就看到大批的舊金山警員，甚至還調派了縣警官來一同在街道上巡邏。

居民只希望社區安全，不會是一年一次，或是一個月一次，而是可以成為日落區的常態。

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