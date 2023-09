【灣區新聞】舊金山日落區舉辦首場夜市活動 商戶稱人潮遠超預期（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)日落區週五晚舉辦首場夜市活動,吸引了上千人參加,當晚Irving街的三個街區打造成在亞洲常見的夜市,有吃、有喝、也有玩,現場可以感受到民眾的喜悅,以及攤販的熱情招呼,在人潮擁擠的街道上,甚至還有來到台灣夜市的感覺。

日落區首場夜市在週五晚5點伴著鼓聲正式揭開序幕,主辦這場活動的舊金山市議員殷嘉立(Joel Engardio)表示,這個夜市是要仿效台北及在全亞洲常見的夜市文化,還預告希望這次活動成功,以後可以每個月都舉辦一場。

殷嘉立說:「這個人潮遠遠超出我們的預期,這裡有數千人,這表明民眾不僅想要夜市,還需要有一個夜市,我們在舊金山需要它,需要奪回我們的街道,需要幫助小企業,今晚我們就在這個夜市,做到了這件事。」

對此,舊金山市長布里德也表示歡迎,她甚至認為其他社區也可以考慮舉辦。

布里德說:「我認為像這樣的夜市,真的可以在整個舊金山,舊金山的任何地方做得很好,我們想要採取行動的一部份,是我們希望朝著讓一切,成為可能的方向前進,開放城市,以便人們有這樣的好機會。」

前來擺攤的業者們,也是正面看待舊金山發展夜市的可能性。

龍鬚糖業者Derek說:「其實今天真的來的人流有些超出我的預期,因為你看到四方都是很多人的,所以我們當然希望是越來越興旺了,因為你都知道,雖然是這幾年,舊金山經濟各方面都是比較不理想,如果今天這個夜市能夠帶旺整個社區的話,我相信是非常有幫助的。」

現場也見到一名帶著全家大小前來的爸爸,與我們分享他們目前的戰利品。

日落區居民Fred說:「氛圍棒極了,這裡非常忙碌且充滿活力,目前為止,我們從那裡買了一些脆皮炸雞,超級美味,我想我們會再買一些,但只是還沒有機會。」

也有一對情侶透過社群媒體看到這場活動,他們表示,很開心看到舊金山也有像台北的夜市。

舊金山居民Jason Claire說:「感覺很好,很熱鬧,我覺得舊金山特別少這種夜市,因為我自己也是剛從台灣回來,我6月底的時候還去了台灣,很熱鬧、很多好吃的,那個時候我也在想,為什麼美國、舊金山自己沒有呢?看到這個我就特別興奮,想過來看一下,我覺得既然是台灣夜市啟發的,我會希望能夠看到更多的台灣夜市小吃,感覺好像就第一個攤位是做台灣的魚蛋,但其他還是蠻多fusion混合式。」

而進到夜晚,日落區的Irving街夾20號大道至23號大道三個街區,更是湧入了大批人群,民眾彷彿就在亞洲的夜市當中,有吃、有喝、更是有歡樂的氣氛。

日落區的夜市活動,對當地的民選官員及商業來說,是一項非常成功的試點項目,但在現場也有華裔居民私下向我們表示,會支持未來在日落區的夜市,但前提是要提升當地的治安,當晚在現場就看到大批的舊金山警員,甚至還調派了縣警官來一同在街道上巡邏。

居民只希望社區安全,不會是一年一次,或是一個月一次,而是可以成為日落區的常態。

