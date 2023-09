【KTSF】

Alameda縣地檢處辦公室表示,三名青少年因涉嫌參與9月5日奧克蘭(屋崙)Skyline高中槍擊事件而被控。

在今年9月5日星期二,奧克蘭警方接報,Oakland Hills校園附近有槍聲,在上午11點30分左右到場,當時警方封鎖學校,警察、加州公路巡警和該縣縣警都有到場搜查校園。

警方指,槍擊事件中無人受傷。

警方最初拘留了兩人,並在槍擊當天起獲了一支槍。

9月6日星期三,警方再逮捕了第三名青少年,並搜出了第二支槍。

三名青少年分別被指控使用槍支、在距離學校1,000英尺範圍內持有槍支、在公共場合攜帶已上膛的武器,以及持槍等罪名。

地檢官Pamela Price表示,很幸運事件中沒有人死亡或受傷,但如果非法持有槍支並試圖傷害他人,將被追究責任。

