【灣區新聞】聖荷西婦疑進食染有創傷弧菌的魚 須截肢保命

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一名南灣聖荷西媽媽，疑似因食用感染了創傷弧菌（Vibrio Vulnificus）的魚，結果必須截肢。

聯邦疾控中心（CDC）最近警告民眾，食用沒有煮熟的魚和生蠔等貝類，或是在沿岸海域暴露傷口玩水，都有可能感染創傷弧菌。

有朋友為40歲住在聖荷西的媽媽Laura Barajas，在Go Fund Me眾籌網站發起籌款，幫忙Laura一家人，包括其丈夫和6歲的小孩。

朋友表示，Laura7月從當地魚市場買了tilapia魚，料理後一個人當晚餐食用，不到幾天後就重病入院，確診感染創傷弧菌，歷經敗血症腎臟衰竭，為了保住性命，最近必須進行截肢手術，失去了雙手雙腳。

CDC警告民眾，食用沒有煮熟的魚和生蠔等貝類，或是在沿岸海域暴露傷口，都有可能感染創傷弧菌，建議民眾有傷口玩水時，應貼上防水膠布。

而CDC數據顯示，每年有約150到200個病例，受到感染的每5人，就有一人死亡，創傷弧菌雖然罕見卻很危險，尤其是對免疫系統不全的人士。

發病症狀包括括腹瀉、嘔吐、發燒和發冷，還會導致敗血症，和危及生命的傷口感染。

今年8月,美東紐約州等地也才出現病例，當地州長也才發出警告，並指在5月到10月間天氣較暖和時病菌數量最多。

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