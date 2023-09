【灣區新聞】聖荷西婦疑進食染有創傷弧菌的魚 須截肢保命

【KTSF】

一名南灣聖荷西媽媽,疑似因食用感染了創傷弧菌(Vibrio Vulnificus)的魚,結果必須截肢。

聯邦疾控中心(CDC)最近警告民眾,食用沒有煮熟的魚和生蠔等貝類,或是在沿岸海域暴露傷口玩水,都有可能感染創傷弧菌。

有朋友為40歲住在聖荷西的媽媽Laura Barajas,在Go Fund Me眾籌網站發起籌款,幫忙Laura一家人,包括其丈夫和6歲的小孩。

朋友表示,Laura7月從當地魚市場買了tilapia魚,料理後一個人當晚餐食用,不到幾天後就重病入院,確診感染創傷弧菌,歷經敗血症腎臟衰竭,為了保住性命,最近必須進行截肢手術,失去了雙手雙腳。

CDC警告民眾,食用沒有煮熟的魚和生蠔等貝類,或是在沿岸海域暴露傷口,都有可能感染創傷弧菌,建議民眾有傷口玩水時,應貼上防水膠布。

而CDC數據顯示,每年有約150到200個病例,受到感染的每5人,就有一人死亡,創傷弧菌雖然罕見卻很危險,尤其是對免疫系統不全的人士。

發病症狀包括括腹瀉、嘔吐、發燒和發冷,還會導致敗血症,和危及生命的傷口感染。

今年8月,美東紐約州等地也才出現病例,當地州長也才發出警告,並指在5月到10月間天氣較暖和時病菌數量最多。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。