【灣區新聞】舊金山Clement街玩具店老闆出動雞毛掃追截匪徒

【KTSF 梁展穎報導】

雞毛掃和藤條，是上世紀60至80年代的香港人集體回憶，在那個年代家長都會拿起雞毛掃或藤條，教訓頑皮的小朋友，今時今日，這種體罰模式已經被淘汰，不過，上星期在舊金山（三藩市）Clement街有個玩具店老闆，上演一場用雞毛掃對抗賊人的一幕。

現場是舊金山Clement街夾第十街一間玩具店，店主說，9月6號，有一名大約5呎8吋高的白人男子走進店內，伸手拿起放在架上價值1500元的日本哥斯拉模型，然後逃去，店主即刻隨手拾起雞毛掃追著賊人。

店主說：「他隨即就出門口，我拿起一條雞毛掃，藤條揮向他，追到第九街，揮向他的腳部，他丟低，之後事敗逃去。」

店主在第九街截獲匪徒，用雞毛掃猛力揮向匪徒的腳部。

店主說：「追到黑色鐵閘位置就揮向他。」

大約一分鐘後，賊人高聲呼叫，他放低模型在地上，然後逃跑，之後他再上了一部接應他的小型貨車逃離現場。

之後店主報警求助，不過店主覺得很無助，因為警察沒有繼續跟進事件。

店主說：「其實最主要是警察不力，就算有影片有匪徒的樣貌照片，亦沒有作出拘捕行動。」

店主說，雖然他不主張用暴力對抗匪徒，不過，今次的事故應該是匪徒有生以來第一次體驗雞毛掃的威力。

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