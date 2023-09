【灣區新聞】舊金山Clement街玩具店老闆出動雞毛掃追截匪徒

【KTSF 梁展穎報導】

雞毛掃和藤條,是上世紀60至80年代的香港人集體回憶,在那個年代家長都會拿起雞毛掃或藤條,教訓頑皮的小朋友,今時今日,這種體罰模式已經被淘汰,不過,上星期在舊金山(三藩市)Clement街有個玩具店老闆,上演一場用雞毛掃對抗賊人的一幕。

現場是舊金山Clement街夾第十街一間玩具店,店主說,9月6號,有一名大約5呎8吋高的白人男子走進店內,伸手拿起放在架上價值1500元的日本哥斯拉模型,然後逃去,店主即刻隨手拾起雞毛掃追著賊人。

店主說:「他隨即就出門口,我拿起一條雞毛掃,藤條揮向他,追到第九街,揮向他的腳部,他丟低,之後事敗逃去。」

店主在第九街截獲匪徒,用雞毛掃猛力揮向匪徒的腳部。

店主說:「追到黑色鐵閘位置就揮向他。」

大約一分鐘後,賊人高聲呼叫,他放低模型在地上,然後逃跑,之後他再上了一部接應他的小型貨車逃離現場。

之後店主報警求助,不過店主覺得很無助,因為警察沒有繼續跟進事件。

店主說:「其實最主要是警察不力,就算有影片有匪徒的樣貌照片,亦沒有作出拘捕行動。」

店主說,雖然他不主張用暴力對抗匪徒,不過,今次的事故應該是匪徒有生以來第一次體驗雞毛掃的威力。

