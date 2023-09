【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)Portola區發生偷車案,事主拍到賊人開走自己汽車的一刻。

事發在9月12日,舊金山Portola區Felton夾Dartmouth街,在當日的下午3點40分左右,事主打算取車上班,但發現地下有玻璃碎,之後發現自己的車在不遠處,車內坐著兩名陌生人,分別一男一女,事主於是立刻拍片。

事主向本台表示,平時比較少停泊在這條街,但由於洗街的緣故,所以將車泊在這兒。

事主指,沒有放貴重物品在車,又指已聯繫保險和警方。

事主表示,問過附近的鄰居,鄰居表示,同類事件在該區已不是第一次發生。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。