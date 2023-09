【KTSF】

奧克蘭市長盛桃週六舉行名為Town Talks的活動,希望聽聽社區的聲音,而大部分焦點都是在犯罪議題。

許多居民稱治安問題在現任市長盛桃領導下變得更糟,和去年相比,搶劫案上升了30%,入室盜竊案上升了42%,而今年已有90起的兇殺案,和去年相似。

有在當地出生長大的居民表示,對現況感到心碎,已不認識現在的奧克蘭,看到情況越來越糟,政客來來去去,社區卻沒有改善,只變得更糟。

市長盛桃則表示,早在自己八個月前就任時,當地的犯罪已持續上升。

