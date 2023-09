【國際新聞】利比亞水災逾千遺體埋亂葬崗 救援組織警告或造成水污染

【有線新聞】

利比亞水災發生近一周,部分遇難者遺體被埋葬在亂葬崗。救援組織警告可能造成水污染,當地近日飲用懷疑受污染食水後中毒的個案增加,當局提醒災民小心。

穿著防護衣的搜救人員在距離重災區德爾納約23公里外的地方,挖掘亂葬崗埋葬遇難者遺體。聯合國稱已有過千人被埋在亂葬崗,救援組織警告可能造成死者家屬的心理創傷,亦會污染水源。當地因為食水受污染導致的中毒、腹瀉個案連日倍增,衛生部門著手檢查各處水源,呼籲災民不要用污水,轉喝瓶裝水,並會為挖掘屍體的人員、醫護及小童注射疫苗。

風暴及水壩崩塌引發的洪水,沖走德爾納社區,部分遺體沖回沿岸,令多處彌漫臭味。搜救人員過去三天在海邊,已找到450多具遺體,官員稱打撈遺體的工作,需時數月甚至數年。

從高空可見水壩損毀嚴重,檢察部門正調查是否涉及人為疏忽。

國際社會的救援物資陸續運抵,世衛提供的29公噸醫療物資送到第二大城市班加西,包括藥物、手術用品及裹屍袋,足夠約25萬人所需。

東部武裝國民軍指揮官哈夫塔爾到德爾納視察災情,稱災難團結了整個利比亞,並感謝外國救援團隊的努力。

