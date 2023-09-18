【國際新聞】意大利軍機飛行練習時墜毀致地面一女童死亡

【有線新聞】

意大利有軍機在練習飛行表演期間失事墜毀，著火碎片擊中地面一架私家車，車內5歲女童死亡，其9歲哥哥及父母都燒傷，飛行員則在墜機前及時逃生。

網上片段可見，意大利空軍雜技飛行隊九架軍機分兩組以「V」型列陣飛行，其中一架起飛不久未能跟上，愈飛愈低。飛行員在墜機前一刻及時彈出逃生，軍機墜落地面產生火球和濃煙。

著火碎片擊中地面路經的一架私家車，車上的5歲女童死亡，其9歲兄長和父母都燒傷，兄長傷勢嚴重，飛行員則無生命危險。大批消防員趕到現場，向失事軍機和私家車開喉灌救。

這支雜技飛行隊周六在北部都靈市一個機場，為翌日空軍成立100周年的飛行表演練習。

傳媒報道，初步調查懷疑軍機撞上一群雀鳥，有雀鳥捲入引擎導致故障。副總理形容事件是可怕的悲劇，國防部長向遇難者家屬致哀，周日的慶祝活動取消。

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