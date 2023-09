【國際新聞】意大利軍機飛行練習時墜毀致地面一女童死亡

【有線新聞】

意大利有軍機在練習飛行表演期間失事墜毀,著火碎片擊中地面一架私家車,車內5歲女童死亡,其9歲哥哥及父母都燒傷,飛行員則在墜機前及時逃生。

網上片段可見,意大利空軍雜技飛行隊九架軍機分兩組以「V」型列陣飛行,其中一架起飛不久未能跟上,愈飛愈低。飛行員在墜機前一刻及時彈出逃生,軍機墜落地面產生火球和濃煙。

著火碎片擊中地面路經的一架私家車,車上的5歲女童死亡,其9歲兄長和父母都燒傷,兄長傷勢嚴重,飛行員則無生命危險。大批消防員趕到現場,向失事軍機和私家車開喉灌救。

這支雜技飛行隊周六在北部都靈市一個機場,為翌日空軍成立100周年的飛行表演練習。

傳媒報道,初步調查懷疑軍機撞上一群雀鳥,有雀鳥捲入引擎導致故障。副總理形容事件是可怕的悲劇,國防部長向遇難者家屬致哀,周日的慶祝活動取消。

