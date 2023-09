【KTSF】

Fremont近來出現有人冒充警員逐家敲門,要屋主支付警報器許可更新費的詐騙事件,要民眾注意。

警方表示,歹徒告訴屋主,他們的警報器許可過期,甚至會叫屋主出示警報器的有效證件。

Fremont警方表示,警方不會逐家要求市民出示警報器許可,或要他們更新許可,警方提醒民眾,要是對這些詐騙事件有線索,或是見到可疑事件發生的話,可以聯絡Fremont警方,或直接打911。

