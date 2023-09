【灣區新聞】奧克蘭市府因錯過申請期限 未能取得州府資金打擊零售盜竊

【KTSF 林子皓報導】

加州州長紐森辦公室週二宣布將向55個縣市分配2.67億元,幫助各地打擊有組織零售盜竊,但有消息指,東灣奧克蘭(屋崙)因為錯過申請期限,而被取消資格,引起社區的反彈。

在西奧克蘭的社區花園Seneca Scott創立了Neighbors Together奧克蘭鄰居組織,致力於提高市內的安全,當他聽到奧克蘭錯失了獲得數百萬元打擊零售盜竊補助的機會時,他感到非常失望。

Scott說:「其他人都有按時交作業,但到了奧克蘭,藉口是,打個比方,狗吃了我們的作業。」

加州透過「有組織零售防盜補助」,向縣市分配了超過2.42億元。

Scott說:「這不是開玩笑的,對於奧克蘭的鄰居和企業來說,我們正處於一個非常危險和不穩定的時期,公共安全無疑是首要問題,錯過了可以帶來數百萬元的事情,在我們有超過3億元預算赤字的情況下?這樣錯失機會是不可原諒的。」

但奧克蘭市的經濟和勞動力發展部(EWDD),因未能向州府及時提交文件,而錯過了7月7日的最後期限。

奧克蘭市府行政辦公室向媒體KPIX發表的聲明稱,該市EWDD工作人員在6月初得知州長的公共安全計劃撥款機會,並與奧克蘭警察局和社區合作夥伴開始準備申請,奧克蘭警察局和社區合作夥伴及時的提供了申請材料,但不幸的是,EWDD沒有及時的完成提交手續,很顯然的這個結果是不可接受的,市政府和其部門正在審查所發生的一切,以確保類似情況不再發生,並將採取適當行動。

消息傳出之後,許多像Ravi Kakkar的業主因犯罪率上升而感到沮喪,他的7-11便利店在不到一個月的時間內,就遭遇了三次襲擊。

Kakkar說:「這是對奧克蘭市、奧克蘭市議員、奧克蘭市長一個謙虛的請求,請做點什麼,請採取更有力的行動。」

其他業主,如燒烤店業主Dottie Moore,仍持續抱有希望。

奧克蘭業主Dottie Moore說:「犯罪行為導致生意下滑,但到頭來還是要保持樂觀,不要讓奧克蘭發生的事情,將我們從熱愛的地方趕離。」

但Scott已經失去了耐心,他說,經濟和勞動力發展部之外,城市的領導人需要承擔責任。

Scott說:「他們不專心,他們不專心,他們不聆聽,也不關心,我真的很沮喪,我想我們大多數人都真的很不滿。」

舊金山從州政府獲得1千7百萬元打擊有組織零售盜竊,聖荷西警方獲得850萬元,San Mateo縣警和Santa Clara縣警各獲得上千萬元撥款。

