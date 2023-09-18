【灣區新聞】奧克蘭市府因錯過申請期限 未能取得州府資金打擊零售盜竊

【KTSF 林子皓報導】

加州州長紐森辦公室週二宣布將向55個縣市分配2.67億元，幫助各地打擊有組織零售盜竊，但有消息指，東灣奧克蘭（屋崙）因為錯過申請期限，而被取消資格，引起社區的反彈。

在西奧克蘭的社區花園Seneca Scott創立了Neighbors Together奧克蘭鄰居組織，致力於提高市內的安全，當他聽到奧克蘭錯失了獲得數百萬元打擊零售盜竊補助的機會時，他感到非常失望。

Scott說：「其他人都有按時交作業，但到了奧克蘭，藉口是，打個比方，狗吃了我們的作業。」

加州透過「有組織零售防盜補助」，向縣市分配了超過2.42億元。

Scott說：「這不是開玩笑的，對於奧克蘭的鄰居和企業來說，我們正處於一個非常危險和不穩定的時期，公共安全無疑是首要問題，錯過了可以帶來數百萬元的事情，在我們有超過3億元預算赤字的情況下？這樣錯失機會是不可原諒的。」

但奧克蘭市的經濟和勞動力發展部（EWDD），因未能向州府及時提交文件，而錯過了7月7日的最後期限。

奧克蘭市府行政辦公室向媒體KPIX發表的聲明稱，該市EWDD工作人員在6月初得知州長的公共安全計劃撥款機會，並與奧克蘭警察局和社區合作夥伴開始準備申請，奧克蘭警察局和社區合作夥伴及時的提供了申請材料，但不幸的是，EWDD沒有及時的完成提交手續，很顯然的這個結果是不可接受的，市政府和其部門正在審查所發生的一切，以確保類似情況不再發生，並將採取適當行動。

消息傳出之後，許多像Ravi Kakkar的業主因犯罪率上升而感到沮喪，他的7-11便利店在不到一個月的時間內，就遭遇了三次襲擊。

Kakkar說：「這是對奧克蘭市、奧克蘭市議員、奧克蘭市長一個謙虛的請求，請做點什麼，請採取更有力的行動。」

其他業主，如燒烤店業主Dottie Moore，仍持續抱有希望。

奧克蘭業主Dottie Moore說：「犯罪行為導致生意下滑，但到頭來還是要保持樂觀，不要讓奧克蘭發生的事情，將我們從熱愛的地方趕離。」

但Scott已經失去了耐心，他說，經濟和勞動力發展部之外，城市的領導人需要承擔責任。

Scott說：「他們不專心，他們不專心，他們不聆聽，也不關心，我真的很沮喪，我想我們大多數人都真的很不滿。」

舊金山從州政府獲得1千7百萬元打擊有組織零售盜竊，聖荷西警方獲得850萬元，San Mateo縣警和Santa Clara縣警各獲得上千萬元撥款。

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