東灣Castro Valley一名前高中音樂老師,涉嫌非禮學生被控多宗重罪。

疑犯Keita Hasegawa曾經在卡斯楚谷高中(Castro Valley High School)任教音樂,他在地檢處發出拘捕令後向當局自首。

警方表示,疑犯在之前任職Creekside初中時已經有犯案。

Castro Valley高中校長在今年3月發現疑犯曾經單對單留在一名女學生的家中,之後報警。

有學生在4月亦曾經表達過憂慮,形容經常看到疑犯和女學生兩人單獨在同一間房或車上,又在網上牽涉不當的對話內容。

有同學說,疑犯在與學生溝通時表現不專業,例如私訊她們和載她們。

Hasegawa面臨7宗重罪,包括性騷擾兒童和猥褻罪名。

