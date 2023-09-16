影評：《Fremont》體驗阿富汗難民在灣區建立新生活

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

東灣Fremont 是在美國許多阿富汗人聚居的城市之一。一個難民在那裡重新建立生活的故事。

美國與阿富汗戰爭期間，Donya 是個極少數的女翻譯員。以難民身份在加州城市Fremont，重新建立生活。她的房間只放得下一張單人床；工作方面，她選擇到舊金山的一間幸運餅乾工廠工作。原本只是製作餅乾，但因為寫幸運餅乾字條的同事突然去世，Donya 也答應老闆接下這項新的任務。上班時間，Donya 當同事訴說心聲的對象。下班後，Donya 和一間阿富汗餐館的老闆，一同看劇集，也聽他的一些人生理念。另一方面，單獨生活的Donya，或許也是面對倖存者的罪惡感，經常失眠，也透過心理醫生處理自己的情緒。Donya 能否在新的國度中，得到追求幸福的意念和緣分？

導演Babak Jalali 找來本身也是阿富汗難民的Anaita Wali Zada，來演的這部影片。以黑白兩色拍攝，先是要人理解一些難民，知道許多國人還在面對困境的時候，在新環境中是否可以放心追求快樂的那種心靈上的掙扎。低調的故事，將觀眾帶進這個人物的生活中。雖然沒有多大的起伏，感覺到新難民從自己的生活習慣中，逐漸找到自己在社區中的地位。這是許多移民能夠理解的情緒。

但是拍攝手法使用的長鏡頭，也突顯了許多非專業演員，在敘述對白時的彆扭，有時會感到些許不安。或許這也是導演要人感受到劇中人物和許多移民一樣，那種對生活無法完全掌控的經歷。更加能夠體會這種像是魚離開水的環境，並在新生活中落實希望。

《Fremont》或許能夠引發人們對難民，更大的理解。幫助他們在新環境中，建立新生活。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在舊金山的Roxie 和Presidio 戲院、奧克蘭的New Parkway 戲院、還有Fremont 的Cine Lounge Fremont 等戲院上映。

電影網頁：https://www.musicboxfilms.com/film/fremont/

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“Fremont” Review: How an Afghan refugee builds her new life in the Bay Area

“Screening Room” reviews “Fremont”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://www.musicboxfilms.com/film/fremont/

Now showing in San Francisco’s Roxie and Presidio, Oakland’s New Parkway, Fremont’s Cine Lounge Fremont, among others.