影評：《Fremont》體驗阿富汗難民在灣區建立新生活

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

東灣Fremont 是在美國許多阿富汗人聚居的城市之一。一個難民在那裡重新建立生活的故事。

美國與阿富汗戰爭期間,Donya 是個極少數的女翻譯員。以難民身份在加州城市Fremont,重新建立生活。她的房間只放得下一張單人床;工作方面,她選擇到舊金山的一間幸運餅乾工廠工作。原本只是製作餅乾,但因為寫幸運餅乾字條的同事突然去世,Donya 也答應老闆接下這項新的任務。上班時間,Donya 當同事訴說心聲的對象。下班後,Donya 和一間阿富汗餐館的老闆,一同看劇集,也聽他的一些人生理念。另一方面,單獨生活的Donya,或許也是面對倖存者的罪惡感,經常失眠,也透過心理醫生處理自己的情緒。Donya 能否在新的國度中,得到追求幸福的意念和緣分?

導演Babak Jalali 找來本身也是阿富汗難民的Anaita Wali Zada,來演的這部影片。以黑白兩色拍攝,先是要人理解一些難民,知道許多國人還在面對困境的時候,在新環境中是否可以放心追求快樂的那種心靈上的掙扎。低調的故事,將觀眾帶進這個人物的生活中。雖然沒有多大的起伏,感覺到新難民從自己的生活習慣中,逐漸找到自己在社區中的地位。這是許多移民能夠理解的情緒。

但是拍攝手法使用的長鏡頭,也突顯了許多非專業演員,在敘述對白時的彆扭,有時會感到些許不安。或許這也是導演要人感受到劇中人物和許多移民一樣,那種對生活無法完全掌控的經歷。更加能夠體會這種像是魚離開水的環境,並在新生活中落實希望。

《Fremont》或許能夠引發人們對難民,更大的理解。幫助他們在新環境中,建立新生活。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在舊金山的Roxie 和Presidio 戲院、奧克蘭的New Parkway 戲院、還有Fremont 的Cine Lounge Fremont 等戲院上映。

電影網頁:https://www.musicboxfilms.com/film/fremont/

“Fremont” Review: How an Afghan refugee builds her new life in the Bay Area

“Screening Room” reviews “Fremont”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.musicboxfilms.com/film/fremont/

Now showing in San Francisco’s Roxie and Presidio, Oakland’s New Parkway, Fremont’s Cine Lounge Fremont, among others.