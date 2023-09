【加州新聞】南加亞裔家庭被入屋爆竊 賊人用電槍襲擊男戶主綑綁小孩

【KTSF 張擎鳳報導】

加州橙縣有賊人入屋爆竊和襲擊一個亞裔家庭,賊人用電槍擊中男戶主,並將他兩名小朋友綁了來。

4個戴著Halloween面具的匪徒闖入橙縣西部Westminster市的一個亞裔家庭,用電槍擊中姓阮的男戶主,然後用塑膠帶綁著他7歲女兒和14歲兒子的雙手,隨後4名匪徒搜掠屋內財物。

屋內的保安監控鏡頭將案發經過拍下,而女主人就藏在衣櫃裡,打911求救。

警方表示,他們在接報3分鐘之內到達現場,當中一名匪徒正企圖爬牆逃走,但警方拘捕了他,並且他身上找到一枝上了膛的槍。

Westminster警局沙展Eddie Esqueda說:「受害者被綁在客廳裡,疑犯在屋內搜掠,拿了一個枕套把財物裝滿,而我們在外面發現了它。」

男事主Tom Nguyen說:「他們拿了我的錢包,從中拿走了大約200元。」

目前警方正在審查保安監控畫面,並且搜尋另外三名涉案匪徒。

男事主表示,不認識4名匪徒,亦不知道他們為何襲擊他們。

