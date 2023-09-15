【加州新聞】南加亞裔家庭被入屋爆竊 賊人用電槍襲擊男戶主綑綁小孩

【KTSF 張擎鳳報導】

加州橙縣有賊人入屋爆竊和襲擊一個亞裔家庭，賊人用電槍擊中男戶主，並將他兩名小朋友綁了來。

4個戴著Halloween面具的匪徒闖入橙縣西部Westminster市的一個亞裔家庭，用電槍擊中姓阮的男戶主，然後用塑膠帶綁著他7歲女兒和14歲兒子的雙手，隨後4名匪徒搜掠屋內財物。

屋內的保安監控鏡頭將案發經過拍下，而女主人就藏在衣櫃裡，打911求救。

警方表示，他們在接報3分鐘之內到達現場，當中一名匪徒正企圖爬牆逃走，但警方拘捕了他，並且他身上找到一枝上了膛的槍。

Westminster警局沙展Eddie Esqueda說：「受害者被綁在客廳裡，疑犯在屋內搜掠，拿了一個枕套把財物裝滿，而我們在外面發現了它。」

男事主Tom Nguyen說：「他們拿了我的錢包，從中拿走了大約200元。」

目前警方正在審查保安監控畫面，並且搜尋另外三名涉案匪徒。

男事主表示，不認識4名匪徒，亦不知道他們為何襲擊他們。

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