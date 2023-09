【全國新聞】美國汽車工人聯合會與車廠合約磋商未達協議 數千工人發動罷工

【KTSF 張擎鳳報導】

美國汽車工人聯合會(UAW)表示,因為無法與美國三大汽車製造商在週四午夜前達成新的勞工協議,數千名工人週五發動罷工,而罷工可能會給汽車行業造成數十億美元的損失,並影響數百家供應商和當地社區。

數千名美國汽車工人週五開始,在一些最大的汽車製造商經營的個別工廠中發動連串的罷工。

被稱為三巨頭的通用汽車、福特和斯特蘭蒂斯,正面臨著美國汽車工人聯合會的新勞工合約要求。

公會要求包括立即將時薪提升2成,隨後四年內再加薪4次,每次加薪5%。

他們還希望享有就業保障,及讓退休人員享有醫療保險。

一名工人表示,在工廠工作有些代價是無法用美元來衡量的。

工會成員Janet Osborn說:「我們為這些公司做到筋疲力盡,事情不止於此,我們應得到補償。」

資方表示,有誠意同工會談判。

福特車廠行政總監Jim Farley說:「約兩週前,我們向UAW作出首個提議,至今已提出三個,但對方並無真誠的還價。」

而工會的回應是:「他們一年給股東的錢,多於上次整個合約給予工人的,他們想嚇唬美國人民,把問題歸咎汽車工人,我們才不是問題。」

