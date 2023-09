【灣區新聞】舊金山日落區週五晚將舉辦首場夜市活動（視頻）

【KTSF】

舊金山日落區週五晚5點至10點將舉辦首場夜市活動,市議員殷嘉立(Joel Engardio)歡迎民眾攜家帶眷一起來同樂。

殷嘉立說:「日落區的首場夜市將會充滿美食、遊戲以及娛樂,有四個舞台有音樂表演,有適合各種年齡的活動。」

代表日落區的市議員殷嘉立預告,週五在Irving街夾20號大道至23號大道的三個街區,將舉辦一個適合全家大小的夜市活動,除了各式音樂表演以及嘉賓之外,現場還會有70個各式各樣的攤位。

殷嘉立表示,這場活動雖然是從亞洲的夜市文化得到啟發,但換了場景來到舊金山,將為當地社區注入新的能量。

殷嘉立說:「這不會是完全複製你在台北或香港所看到的場景,這會是日落區獨一無二的,我們必須振興我們的商業走廊,

並在社區創造歡樂。」

殷嘉立辦公室鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往,19號大道上的MUNI巴士N-Judah車站,距離場地只有一街區。

若民眾開車前往,兩街區外的Jefferson小學將提供付費車位,每輛車收費20元,款項將捐贈給該校的家長會。

日落區夜市將在5點盛大開幕,活動一直到晚間10點,主辦方也透露已加強周邊安全,讓民眾可以安心的逛夜市。

殷嘉立說:「公共安全是日落區居民最關心的問題,而夜市本身就藉由活躍夜晚的街道,而增加了公共安全,但除此之外,我們還有舊金山警員和縣警官會在夜市巡邏。」

殷嘉立認為,週五晚的夜市活動,將是一個團結社區的機會,也透過社區同樂,一起幫助舊金山走過各種難關。

