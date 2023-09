【KTSF】

南灣Sunnyvale星期二發生槍擊案,一名男子中槍情況危殆。

警方在星期二晚接獲一宗撞車和槍擊案報告,在約10點40分去到Hawthorn夾Arbutus Avenue,警員到場發現一名中槍男子將他送院治理,他情況危殆。

警方表示,案發時男事主坐在自己的車上,之後有另一架車靠近,車上的人開了兩槍,其中一發子彈擊中男事主。

槍手的車輛之後逃逸,當局暫時未有拘捕任何人,呼籲有資料的市民聯絡警方,電話是(408) 730-7110。

