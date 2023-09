【全國新聞】喬州警方車尾箱發現女屍 警拘6名韓裔

【KTSF 朱慧琪報導】

喬治亞州警方在一輛車尾箱發現一具女屍,懷疑是該女子是被虐待致死,當局拘補6名涉案人士,其中一個只有15歲,他們和死者都是韓國裔,他們自稱是來自一個「基督戰士」的組織。

喬治亞州警方週二接報,在亞特蘭大郊區一間熱門的韓國水療中心外,一輛停泊的汽車車尾箱內發現了一具女屍,死者的身份未有公佈。

根據逮捕令指,該女子在死亡之前數星期都沒進食,並遭到毆打。

當地警方週四拘補了6個涉案韓國裔人士,當有有一名15歲青少年,他們自稱是「基督戰士」宗教組織的成員,警方調查指相信其中一名被告,家中地庫是案發現場。

Gwinnett縣警局公共資訊官員Juan Madiedo說:「在調查過程中,相信地下室是案發現場,警員認為,受害者在早前從韓國帶來美國,死者被騙是加入一個宗教組織。」

警方指,其中一名被告星期二將載有屍體的車泊好,然後打電話給家人來接他,之後他要求家人在停泊的車上取回一件個人物品,該名家人在車上打開車尾箱,並發現了這具屍體,隨即報案。

警方指相信所有涉案人都已經被補,全部人都將會被控謀殺罪。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。