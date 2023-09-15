【全國新聞】喬州警方車尾箱發現女屍 警拘6名韓裔

【KTSF 朱慧琪報導】

喬治亞州警方在一輛車尾箱發現一具女屍，懷疑是該女子是被虐待致死，當局拘補6名涉案人士，其中一個只有15歲，他們和死者都是韓國裔，他們自稱是來自一個「基督戰士」的組織。

喬治亞州警方週二接報，在亞特蘭大郊區一間熱門的韓國水療中心外，一輛停泊的汽車車尾箱內發現了一具女屍，死者的身份未有公佈。

根據逮捕令指，該女子在死亡之前數星期都沒進食，並遭到毆打。

當地警方週四拘補了6個涉案韓國裔人士，當有有一名15歲青少年，他們自稱是「基督戰士」宗教組織的成員，警方調查指相信其中一名被告，家中地庫是案發現場。

Gwinnett縣警局公共資訊官員Juan Madiedo說：「在調查過程中，相信地下室是案發現場，警員認為，受害者在早前從韓國帶來美國，死者被騙是加入一個宗教組織。」

警方指，其中一名被告星期二將載有屍體的車泊好，然後打電話給家人來接他，之後他要求家人在停泊的車上取回一件個人物品，該名家人在車上打開車尾箱，並發現了這具屍體，隨即報案。

警方指相信所有涉案人都已經被補，全部人都將會被控謀殺罪。

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