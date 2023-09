【灣區新聞】舊金山市參事陳詩敏提出住客權益法案 給予住客更多議價能力（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市參事陳詩敏(Connie Chan)提出一項提升住客權益的法案,一旦通過,將會允許住客在與業主談判租約條款時,讓住客聯盟的代表也參予討價還價,以給予住客更多議價的能力。

這個名叫「Union-at-Home 2.0」的法案,就是要修訂去年通過的同類法案。

去年的初版法案規定,在擁有5個或更多出租單位的住宅內,業主必須允許租客組成住客聯盟,而聯盟需要住宅內最少一半的住客贊成方能成立。

提出法案的市參事陳詩敏表示,在初版立法後的頭一年,舊金山有最少50棟住宅組成了住客聯盟,代表超過1000個出租單位,允許租客在維修、加租、語言服務等問題上和業主談判。

陳詩敏說:「法例針對企業業主而不是小業主,允許這類樓宇的住戶組織起來,讓他們知道自己不是孤立無援,而是可以一起組成聯盟。」

陳詩敏說,初版法案給予租客保護,讓他們免受大業主無理的加租、逼遷和騷擾,但法案仍有需要改善的地方。

陳詩敏說:「他們仍需要大業主及其管理層,真誠談判,這是我們的2.0住客聯盟法案要做的。」

修訂版法案除了容許住客攜同聯盟代表出席談判之外,也要求業主有義務給予不會英文的住客有時間去獲得翻譯,以確保雙方有更好的溝通。

一名住客聯盟的主席說,修訂後的法案是讓住客能夠在一個安全環境中居住的關鍵。

陳小姐/住客聯盟主席說:「我都覺得業主,確實很快就回覆了,然後也開始處理垃圾問題、租金問題,因為有這個法例,才能幫助我們,我們才會覺得安心的去團結起來,知道有法例在後面保障我們,我們有依靠,團結起來,能夠共同面對業主,就會更有力量,他們才能正視這個問題。」

市參事的小組委員會將會於下星期一審議法案,一旦通過,就會交由市參議會表決。

