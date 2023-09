【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德和市參事佩斯金早前提出一項議案,大幅降低市內興建可負擔房屋的條件,以加快舊金山興建房屋的速度,務求達到市府在未來8年82,000單位的目標,議案週四獲市長簽署成為法例。

新法例容許發展商在興建新項目時,減低樓盤內的可負擔單位比例,亦會在未來三年減低33%的開發影響費用。

市長布里德表示,先前的法例,令很多已獲批准的項目遲遲未能開始工程,亦令很多發展商在申請新項目時卻步。

新的法例降低興建房屋的費用和條件,有機會容許發展商開始興建市內已獲批准但就擱置中的8千個單位。

